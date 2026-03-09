Στην Κύπρο σήμερα Μητσοτάκης και Μακρόν - Συνάντηση με Χριστοδουλίδη

Στην Κύπρο μεταβαίνει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα στη χώρα.

Στην Κύπρο μεταβαίνει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα στη χώρα, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν. Μετά τη συνάντηση θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο.

«Η επίσκεψη του προέδρου Μακρόν στην Πάφο εκφράζει την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Κύπρο, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία έχουμε συμφωνία στρατηγικής σημασίας και η οποία χτυπήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από πολλά drones και πυραύλους». Αυτά αναφέρουν κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ αναφερόμενοι στη σημερινή επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν στο νησί, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι αντικείμενο της επίσκεψης είναι η ενίσχυση, από κοινού με τους ευρωπαίους εταίρους, της ασφαλείας στην περιοχή της Κύπρου και της ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή. Αυτή η επίσκεψη θα επιτρέψει επίσης στον Γάλλο πρόεδρο να υπογραμμίσει πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, κυρίως με την ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» της ΕΕ, ανέφεραν κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ οι οποίοι ταυτόχρονα υπογραμμίζουν ότι με την επίσκεψη θα δοθεί η ευκαιρία του συντονισμού των προσπαθειών αναφορικά με την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές αλλά και αναφορικά με τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού τους.