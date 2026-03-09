Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ να προβάλει στρατιωτική ισχύ της με περισσότερο δυναμισμό

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ να προβάλει στρατιωτική ισχύ της με περισσότερο δυναμισμό
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν / Πηγή Φωτογραφίας: AP
Η ΕΕ θα στέκεται πάντοτε στο πλευρό της Ουκρανίας στη σύγκρουσή της με τη Ρωσία, ανεξάρτητα από όσα συμβαίνουν αλλού, διεμήνυσε.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει να είναι έτοιμη να προβάλει στρατιωτική ισχύ με περισσότερο δυναμισμό, αφού δεν μπορεί πλέον να στηρίζεται κατά των απειλών σε μία διεθνή τάξη που διέπεται από κανόνες και οφείλει να ορίσει αν οι θεσμοί και τα συστήματά της αποτελούν συμβολή ή εμπόδιο στην αξιοπιστία της, δήλωσε η πρόεδρος τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν.

Μπαράζ βομβαρδισμών από Ισραήλ σε Βηρυτό και Τεχεράνη - Ιρανικό χτύπημα σε διυλιστήριο στο Μπαχρέιν

«Πάντα θα υπερασπιζόμαστε και θα στηρίζουμε το εκ κανόνων διεπόμενο σύστημα για του οποίου την οικοδόμηση συμβάλαμε μαζί με τους συμμάχους μας, αλλά δεν μπορούμε πλέον να στηριζόμαστε σε αυτό ως μοναδικό τρόπο για την υπεράσπιση των συμφερόντων μας ή να θεωρούμε ότι οι κανόνες του θα μας προστατεύσουν από τις σύνθετες απειλές που αντιμετωπίζουμε», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν κατά την συνάντηση με τους πρεσβευτές στην ΕΕ.

«Χρειαζόμαστε επειγόντως να σκεφτούμε αν το δόγμα μας, οι θεσμοί μας και ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων - όλα σχεδιασμένα με βάση ένα μεταπολεμικό κόσμο σταθερότητας και διεθνούς συνεργασίας - έχουν συμβαδίσει με την ταχύτητα των αλλαγών γύρω μας. Αν το σύστημα που χτίζουμε - με όλες τις καλοπροαίρετες επιδιώξεις για συναίνεση και συμβιβασμό - είναι περισσότερο βοήθεια παρά εμπόδιο για την αξιοπρέπειά μας ως γεωπολιτικού παίκτη», πρόσθεσε.

Η ΕΕ θα στέκεται πάντοτε στο πλευρό της Ουκρανίας στη σύγκρουσή της με τη Ρωσία, ανεξάρτητα από όσα συμβαίνουν αλλού, διεμήνυσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, μάλιστα, η επικεφαλής της Κομισιόν έσπευσε να συμπληρώσει πως οι Βρυξέλλες θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους σχετικά με τη χρηματοδότηση του Κιέβου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μπορεί η Ελλάδα να ξεμείνει από καύσιμα; Το «προηγούμενο» που ανησύχησε την αγορά

ΕΝΦΙΑ 2026: Προ των πυλών ο νέος λογαριασμός - Πότε θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά για 7 εκατ. ιδιοκτήτες

Ράλι δίχως φρένα για το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια - Έκτακτη παρέμβαση εξετάζουν οι G7

tags:
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)
Ευρωπαϊκή Ένωση
Στρατός
Ένοπλες δυνάμεις
Πόλεμος
Μέση Ανατολή
Ουκρανία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider