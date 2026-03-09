Goldman Sachs: Ισχυρή και ανθεκτική η Ελλάδα σε ενεργειακά σοκ

Θετική εικόνα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σκιαγραφεί η Goldman Sachs, επισημαίνοντας ότι τα ισχυρά μακροοικονομικά μεγέθη ενισχύουν τη δυναμική της πιστωτικής επέκτασης δημιουργώντας προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάκαμψη των επενδύσεων τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, η δυναμική ανάπτυξης της Ελλάδας παραμένει ισχυρή και πιο ανθεκτική σε σχέση με άλλες οικονομίες της Ευρωζώνης, με δείκτες οικονομικής δραστηριότητας να δείχνουν ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ άνω του 2%. Παράλληλα, η ελληνική οικονομία εμφανίζεται λιγότερο εκτεθειμένη σε ενεργειακά σοκ, όπως είχε φανεί και κατά την κρίση ενέργειας του 2022, ενώ η δημοσιονομική πολιτική αφήνει περιθώρια για μέτρα στήριξης σε περίπτωση νέων πιέσεων.

Αναλυτικότερα, η νέα ενεργειακή αναταραχή που συνδέεται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επιβαρύνει τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, με τη Goldman Sachs να αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη και προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό στο βασικό της σενάριο. Ωστόσο, η εμπειρία από την ενεργειακή κρίση του 2022 δείχνει ότι η ελληνική οικονομία εμφανίζει μικρότερη έκθεση στις διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης.

Οι τιμές ενέργειας που πληρώνουν οι Έλληνες καταναλωτές υποχώρησαν σχετικά γρήγορα μετά την κορύφωση που καταγράφηκε στα μέσα του 2022. Σήμερα, ενώ στην Ευρωζώνη οι τιμές ενέργειας παραμένουν σχεδόν 50% υψηλότερες σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα, στην Ελλάδα η αύξηση περιορίζεται περίπου στο 35%, γεγονός που υποδηλώνει μικρότερη ευαισθησία της οικονομίας σε ενεργειακά σοκ.

Ευρύτερα, παρά τη συνολική ανάκαμψη των επενδύσεων στην ελληνική οικονομία, ο κατασκευαστικός κλάδος –και ειδικότερα η οικιστική ανάπτυξη– εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με τον ευρύτερο επενδυτικό κύκλο. Ωστόσο, σύμφωνα με την Goldman Sachs, υπάρχουν πλέον σαφείς ενδείξεις ότι η δραστηριότητα στον συγκεκριμένο τομέα αρχίζει να ανακάμπτει.

Ειδικότερα, οι επενδύσεις σε κατοικίες έχουν επιταχύνει από το 2022 και μετά, ενώ τόσο οι τιμές των γραφείων όσο και των κατοικιών συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά. Παράλληλα, η τραπεζική χρηματοδότηση προς τα νοικοκυριά έχει επιστρέψει σε θετικό ρυθμό για πρώτη φορά έπειτα από τρία χρόνια, εξέλιξη που ενισχύει τις προοπτικές του κλάδου.

Η Goldman Sachs επισημαίνει επίσης ότι στην Ελλάδα η πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά εμφανίζει μεγαλύτερη ευαισθησία στους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης και μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με ό,τι παρατηρείται σε άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Υπό αυτό το πρίσμα, ο οίκος εκτιμά ότι η περαιτέρω αύξηση της τραπεζικής χρηματοδότησης θα αποτελέσει βασικό μοχλό για την ενίσχυση των επενδύσεων στην αγορά κατοικίας τα επόμενα χρόνια.