Bloomberg: Κερδίζουν έδαφος τα στοιχήματα για αυξήσεις επιτοκίων από ΕΚΤ - ΒοΕ

Ενισχύουν τα στοιχήματα για αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ και την Τράπεζα της Αγγλίας καθώς οι τιμές ενέργειας εκτοξεύονται.

Ενισχύουν τα στοιχήματά τους για αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Αγγλίας οι traders αφού η άνοδος στις τιμές της ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή τροφοδότησαν φόβους ότι θα προκύψει αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Μια πρώτη κίνηση από την ΕΚΤ έχει «κλειδώσει» για τους traders μέχρι τον Ιούνιο, σύμφωνα με το Βloomberg, ενώ οι χρηματαγορές δίνουν περίπου 70% πιθανότητα αύξησης στο κόστος δανεισμού από την Τράπεζα της Αγγλίας μέχρι το τέλος του έτους.

«Η ΕΚΤ και η ΒοΕ έχουν ουσιαστικά παραλύσει: η υποχώρηση σε ένα πετρελαϊκό σοκ διακινδυνεύει την αξιοπιστία, ενώ η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής διακινδυνεύει την ανάπτυξη», επεσήμανε η Έβελιν Γκόμεθ Λίχτι, στρατηγική αναλύτρια στην Mizuho International.

«Το βασικό μας σενάριο παραμένει ότι τα επιτόκια στην Ευρωζώνη παραμένουν υπό πίεση, με τον ενεργειακό κίνδυνο να κατακλύζει οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμο αφήγημα περί αποπληθωρισμού» πρόσθεσε.

Τα γερμανικά ομόλογα δέχονται πιέσεις, με τα διετή που είναι από τα πιο ευαίσθητα στις αλλαγές της νομισματικής πολιτικής να ανεβαίνουν 13 μονάδες βάσης στο 2,44%, ενώ ο αντίστοιχος βρετανικός τίτλος τσίμπησε έως και 28 μονάδες βάσης στο 4,15%.

