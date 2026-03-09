Το ΔΝΤ καλεί τις χώρες να προετοιμαστούν για το απίθανο

Μετά τη λήξη της σύγκρουσης μπορεί να εμφανιστούν νέα σοκ, προειδοποίησε η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα. «Σε αυτό το νέο παγκόσμιο περιβάλλον, σκεφτείτε το απίθανο και προετοιμαστείτε γι’ αυτό».

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προειδοποίησε ότι παρατεταμένες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να επηρεάσουν τις αγορές και τις οικονομίες, ενώ θα δημιουργήσουν απρόβλεπτες προκλήσεις που απαιτούν από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να προετοιμαστούν για μια «νέα κανονικότητα».

«Εάν η νέα σύγκρουση αποδειχθεί παρατεταμένη, υπάρχει σαφής και προφανής δυνατότητα να επηρεάσει το κλίμα στις αγορές, την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, θέτοντας νέες απαιτήσεις στους υπεύθυνους πολιτικής», δήλωσε η Γκεοργκίεβα τη Δευτέρα σε συνέδριο στο Τόκιο.

Πρόσθεσε ότι ακόμη και μετά τη λήξη της σύγκρουσης μπορεί να εμφανιστούν νέα σοκ, υπογραμμίζοντας την προοπτική συνεχιζόμενης αβεβαιότητας. «Σε αυτό το νέο παγκόσμιο περιβάλλον, σκεφτείτε το απίθανο και προετοιμαστείτε γι’ αυτό», τόνισε.

Τα σχόλια αυτά ενισχύουν τη θέση του ΔΝΤ ότι τα κράτη πρέπει να ρυθμίσουν τις εγχώριες πολιτικές τους ώστε να διαθέτουν τα περιθώρια να αντιμετωπίσουν σοκ, σημείωσε η ίδια.

Η Γκεοργκίεβα μίλησε μετά την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, πριν οι τιμές περιορίσουν τα κέρδη τους, λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και της αυξανόμενης πίεσης στις θαλάσσιες οδούς πετρελαίου και στις παγκόσμιες υποδομές ενέργειας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ, μαζί με το Ιράκ, περιόρισανη την παραγωγή την Κυριακή, καθώς οι αποθηκευτικοί χώροι γεμίζουν γρήγορα λόγω της ουσιαστικής κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ ανέφερε ότι η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει μειωθεί κατά 90%. Από τα Στενά μεταφέρεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου και του εμπορίου LNG, συμπεριλαμβανομένου σχεδόν του μισού των εισαγωγών πετρελαίου της Ασίας και ενός τετάρτου των εισαγωγών LNG, ενώ για την Ιαπωνία η διέλευση αυτή αντιπροσωπεύει σχεδόν το 60% των εισαγωγών πετρελαίου και το 11% των εισαγωγών LNG, όπως είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου με ανάρτηση αργά το βράδυ στο κοινωνικό του δίκτυο Truth Social, σημειώνοντας ότι οι βραχυπρόθεσμες αυξήσεις είναι «πολύ μικρό τίμημα». Πρόσθεσε ότι οι τιμές θα μειωθούν γρήγορα «όταν η απειλή του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος εξουδετερωθεί».

Η Γκεοργκίεβα περιέγραψε κάποιες από τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την ίδια, μια διατήρηση αύξησης 10% στις τιμές ενέργειας για έναν χρόνο θα ανεβάσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό κατά 40 μονάδες βάσης και θα επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη. Το ΔΝΤ θα δημοσιεύσει πιο λεπτομερή ανάλυση στην επικείμενη Έκθεση Παγκόσμιας Οικονομίας, που αναμένεται τον Απρίλιο.

Αντιμέτωποι με σοκ, η Γκεοργκίεβα κάλεσε τους υπεύθυνους πολιτικής να επενδύσουν σε ισχυρούς θεσμούς και πολιτικές δομές που στηρίζουν ανθεκτικές οικονομίες και ανάπτυξη με ηγεσία του ιδιωτικού τομέα. Πρότεινε επίσης τη χρήση του διαθέσιμου πολιτικού χώρου, με την προϋπόθεση ότι τα κράτη θα αναπληρώσουν στη συνέχεια τα αποθέματά τους.

Στην Ιαπωνία, που εξαρτάται κατά περίπου 90% από τις εισαγωγές πετρελαίου της Μέσης Ανατολής, η εκτίναξη των τιμών του αργού σε συνδυασμό με την αδυναμία του γεν αυξάνει τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού. Το σοκ αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει την κυβέρνηση σε αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών, ενώ ταυτόχρονα θα δυσχεράνει τις προσπάθειες της κεντρικής τράπεζας να κανονικοποιήσει την πολιτική της.

«Έχετε τον έλεγχο των εγχώριων πολιτικών σας», σημείωσε η Γκεοργκίεβα. «Μπορείτε να φέρετε το σπίτι σας στην καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσει αυτά τα σοκ.»