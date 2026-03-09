Τι σηματοδοτούν οι διοικητικές αλλαγές στην Ελληνικά Οινοποιεία

Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και το όραμα για έναν ισχυρό παίκτη στον κλάδο του κρασιού. Τα επόμενα σχέδια της εταιρείας.

Μια σημαντική αλλαγή στη διοικητική της πυραμίδα ανακοίνωσε o όμιλος Ελληνικά Οινοποιεία, γνωστοποιώντας πριν από μερικά 24ωρα την ανάληψη της θέσης του εκτελεστικού προέδρου από τον Γρηγόρη Σκλήκα.

Με μακρά θητεία σε κορυφαίες εταιρείες του κλάδου τροφίμων και ποτών (Παλίρροια Σουλιώτης, FrieslandCampina, Unilever, ARYZTA Europe), o κ. Σκλήκας επιστρέφει σε γνώριμα μονοπάτια. Προηγήθηκε ένα μικρό διάλειμμα, περίπου δύο ετών, κατά το οποίο βρισκόταν στο τιμόνι των ΕΛΤΑ, από όπου και παραιτήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

Τα καθήκοντα του εκτελεστικού προέδρου

Ο διορισμός του κ. Σκλήκα εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας για την ενίσχυση της διοικητικής της δομής και τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου εκτελεστικής εποπτείας, που θα υποστηρίξει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την οργανωτική εξέλιξη των Ελληνικών Οινοποιείων.

Στον ρόλο του εκτελεστικού προέδρου, ο κ. Σκλήκας θα έχει την ευθύνη της συνολικής εκτελεστικής εποπτείας των Ελληνικών Οινοποιείων, με έμφαση στη στρατηγική κατεύθυνση του ομίλου, την ευθυγράμμιση της διοίκησης με τους επιχειρησιακούς στόχους και την ενίσχυση των μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης. Παράλληλα, θα συνεργάζεται στενά με τη διοικητική ομάδα για την υποστήριξη της οργανικής ανάπτυξης, τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών και την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας του ομίλου.

Ο όμιλος

Οι Ελληνοσουηδοί επιχειρηματίες Ηλίας και Θωμάς Γεωργιάδης, επικεφαλής της Sterner Stenhus Greece και βασικοί μέτοχοι της Premia Properties, έχουν ιδρύσει την Ελληνικά Οινοποιεία, μια εταιρεία συμμετοχών - ορμητήριο για φιλόδοξες επενδύσεις στον κλάδο του ελληνικού κρασιού.

Τα σχέδιά τους περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός ισχυρού επιχειρηματικού ομίλου που θα επικεντρώνεται στην παραγωγή και εμπορία καινοτόμων προϊόντων τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι ένα ποσοστό περί το 10% της Ελληνικά Οινοποιεία βρίσκεται στα χέρια των αδελφών Αντετοκούνμπο, ενώ βασικοί πυλώνες του ομίλου είναι η ιστορική οινοποιία Μπουτάρη, η Ιόλη Πηγή, η Σεμέλη Οινοποιητική. Θυγατρική του ομίλου είναι και η Noctera Αμπελώνες που αφορά σε κοινοπραξία με την ΤΕΜΕΣ για την ανάπτυξη των αμπελώνων Navarino Vineyards.

Στη χρήση 2024 ο όμιλος εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 20,47 εκατ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών ύψους 18,52 εκατ. ευρώ το 2023.

Να σημειωθεί ότι στη χρήση 2024 δεν περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες της Σεμέλη Οινοποιητική, καθώς η συμφωνία για την απόκτησή της έλαβε χώρα εντός του 2025.

Ομοίως, για το 2024, το μικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο ποσό των 7.783.822 ευρώ, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους σε ποσοστό 38%, από 6.913.636 ευρώ και ποσοστό 37% στη χρήση 2023 αντίστοιχα. O όμιλος για το 2024 παρουσίασε ζημίες προ φόρων ύψους 640.313 ευρώ έναντι κερδών προ φόρων ύψους 1.631.913 ευρώ στην αντίστοιχη προηγούμενη χρήση.

Τα ορόσημα

Η Ελληνικά Οινοποιεία ΑΕ ιδρύθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2020.

Τον Απρίλιο του 2022 η Premia Properties ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας εξυγίανσης των εταιρειών Ι. Μπουτάρης & Υιός Α.Ε. και Ι. Μπουτάρης Υιός Εταιρεία Συμμετοχών & Επενδύσεων Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές τους. Το επιχειρηματικό σχέδιο σχεδιάστηκε με ορίζοντα πενταετίας και περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις στο brand Boutari, στα εμπορικά σήματα, στις παραγωγικές εγκαταστάσεις, εκσυγχρονισμό συστημάτων και οργανωτικών δομών, καθώς και περιβαλλοντικές αναβαθμίσεις και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.

Έναν περίπου χρόνο αργότερα και δη τον Μάρτιο του 2023 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έδωσε τα χέρια με την Premia Properties και τη Sterner Stenhus Greece για τη μεταβίβαση των ακινήτων, της επιχείρησης και του σήματος εμφιάλωσης και εμπορίας νερού Ιόλη. Με βάση τη συμφωνία, οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης νερού στο Μοσχοχώρι Φθιώτιδας μεταβιβάστηκαν στην κυριότητα της Premia Properties, ενώ η επιχείρηση και το σήμα Ιόλη μεταβιβάστηκαν στη νέα θυγατρική εταιρεία του ομίλου με την επωνυμία Ιόλη Πηγή Μονοπρόσωπη.

Το 2024 η Premia Properties προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την ΤΕΜΕΣ, με στόχο να αναπτύξουν περαιτέρω τους αμπελώνες Navarino Vineyards που βρίσκονται στην Costa Navarino στη Μεσσηνία και δη να δημιουργήσουν μέσω μιας νέας επένδυσης, ένα πρότυπο και σύγχρονο οινοποιείο. Στις 31 Οκτωβρίου 2024 ιδρύθηκε η εταιρεία Noctera Αμπελώνες ΑΕ, στην οποία η Ελληνικά Οινοποιεία συμμετέχει με ποσοστό 60% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας επικεντρώνεται στην παραγωγή και εμφιάλωση, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων (φασόν), κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2025, τα αδέλφια Γεωργιάδη έγιναν οι νέοι ιδιοκτήτες και της Σεμέλη Οινοποιητική, συμφερόντων της οικογένειας Σάλλα. Ειδικότερα, τα δύο εμπλεκόμενα μέρη υπέγραψαν τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Σεμέλη Οινοποιητική ΑΕ, με το συνολικό τίμημα της συναλλαγής -συμπεριλαμβανομένου και μέρους αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων - να ανέρχεται σε 10,6 εκατ. ευρώ. Το deal ολοκληρώθηκε τον περασμένο Απρίλιο. Βάσει της συμφωνίας, η Premia απέκτησε κτήρια συνολικής επιφάνειας 6.850 τετραγωνικών μέτρων και δη το οινοποιείο στη Νεμέα Κορινθίας 5.512 τ.μ. συμπεριλαμβανομένων αποθηκευτικών χώρων, 10 σουιτών με χώρο πολλαπλών εκδηλώσεων 1.338 τμ, καθώς και αγροτεμάχια έκτασης 278 στρεμμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται αμπελώνες 232 στρεμμάτων στη Νεμέα και στην Αρκαδία. «Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε με στόχο την ενίσχυση της θέσης του ομίλου στις εγχώριες και διεθνείς αγορές, μέσω της αξιοποίησης συνεργειών σε επίπεδο παραγωγής, διανομής και εμπορικής παρουσίας», σημειώνεται στην οικονομική έκθεση του ομίλου.

Τον δε Φεβρουάριο του 2025 ιδρύθηκε η εταιρεία Σκαλαρέα Κρήτη Μονοπρόσωπη ΑΕ ως 100% θυγατρική της Ελληνικά Οινοποιεία.

Οι νέες συνεργασίες κα τα επόμενα βήματα

«Στα επόμενα 2-3 χρόνια θα δείτε τη διαφορά της Ελληνικά Οινοποιεία», δήλωνε τον περασμένο Ιούλιο στους εκπροσώπους του Τύπου ο Ηλίας Γεωργιάδης, με αφορμή την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Premia και αποκωδικοποιώντας ένα προς ένα τα βήματα της Ελληνικά Οινοποιεία στον δρόμο προς το Χρηματιστήριο Αθηνών…

Ο όμιλος μπήκε με «φόρα» και στο 2026. Η Ελληνικά Οινοποιεία ανακοίνωσε την έναρξη από την 1/1/2026 μίας σημαντικής, εμπορικής συμφωνίας που αφορά στην αποκλειστική διάθεση των προϊόντων του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου «Η Δήμητρα».

«Η συμφωνία αυτή, με διάρκεια 12ετίας, δεν αποτελεί απλώς μία εμπορική πράξη αλλά συνιστά μια στρατηγική συμμαχία με ισχυρό ιστορικό και συμβολικό αποτύπωμα, αναδεικνύοντας τη συνάντηση ενός ιστορικού συνεταιριστικού σχήματος με μία σύγχρονη, οργανωμένη ιδιωτική πρωτοβουλία, με κοινό όραμα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής», αναφερόταν στη σχετική ανακοίνωση που είχε εκδοθεί πρόσφατα.

Στόχος της συμφωνίας είναι η ενίσχυση της παρουσίας των προϊόντων του Συνεταιρισμού, σε συνέργεια με την εμπορική δραστηριότητα και το χαρτοφυλάκιο των Ελληνικών Οινοποιείων (Boutari, Semeli, Scalarea, Noctera, IOΛΗ) καθώς και η βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας μέσω γεωγραφικών και οργανωτικών συνεργειών. Με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών του Συνεταιρισμού θα ενισχυθεί σημαντικά εντός της επόμενης τριετίας.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Η Δήμητρα» ιδρύθηκε το 1918 από Έλληνες πρόσφυγες της Ανατολικής Ρωμυλίας που εγκαταστάθηκαν στη Νέα Αγχίαλο, μια περιοχή με βαθιές ιστορικές ρίζες (Πυρασός - Φθιώτιδες Θήβες). Αποτελεί έναν από τους παλαιότερους και ιστορικότερους συνεταιρισμούς της χώρας, γεννημένος στην απαρχή του ελληνικού συνεταιριστικού κινήματος. Με κομβική γεωγραφική θέση στη θεσσαλική γη και πρόσβαση σε ποιοτικό, ανταγωνιστικό σταφύλι, ο Συνεταιρισμός παράγει εδώ και δεκαετίες οίνους και αποστάγματα υψηλής ποιότητας. Ναυαρχίδα της παραγωγής αποτελεί το Θεσσαλικό Τσίπουρο, ονομασία που καθορίζει την κατηγορία των θεσσαλικών αποσταγμάτων, με αυθεντική τυπικότητα και παραδοσιακές συνταγές από στέμφυλα της περιοχής. Το χαρτοφυλάκιο συμπληρώνουν αναγνωρίσιμα brandsόπως ΑΝΕΜΕΛΟ, ΦΙΛΥΡΑ, ΡΕΤΣΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ και άλλα.