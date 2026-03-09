Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Helleniq Energy: Έναρξη εμπορικής λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων στη Ρουμανία

Η παραλαβή και η έναρξη λειτουργίας των δύο εναπομεινάντων έργων, συνολικής ισχύος 153 MW, αναμένεται εντός του 2026.

Την παραλαβή και έναρξη εμπορικής λειτουργίας δύο φωτοβολταϊκών πάρκων στη νότια Ρουμανία, συνολικής ισχύος 58 MW, ανακοίνωσε η Helleniq Energy. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, εντός του 2026 αναμένεται η παραλαβή και η έναρξη λειτουργίας των δύο εναπομεινάντων έργων, συνολικής ισχύος 153 MW, στο πλαίσιο συμφωνίας που είχε υπογραφεί το 2023 με τη Metlen για την κατασκευή και απόκτηση τεσσάρων φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 211 MW.

Με την εξέλιξη αυτή, η ισχύς του συνολικού χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ του Ομίλου Helleniq Energy στη Ρουμανία υπερβαίνει πλέον τα 850 MW, ισχυροποιώντας τη θέση του Ομίλου σε μια αναπτυσσόμενη αγορά και επιταχύνοντας τη διεθνοποίηση του χαρτοφυλακίου του. Το χαρτοφυλάκιο αυτό περιλαμβάνει ένα ισορροπημένο μείγμα τεχνολογιών (φωτοβολταϊκά και αιολικά έργα με προσθήκη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας), που ενδυναμώνει την ευελιξία και την ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος στην περιοχή.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των εν λειτουργία έργων ΑΠΕ του Ομίλου ανέρχεται πλέον σε 564 MW, με παρουσία σε τέσσερις χώρες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Ελλάδα, Κύπρος, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Ρουμανία).

