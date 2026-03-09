Νέες απώλειες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας - Σε χαμηλά 3,5 μηνών ο Γενικός Δείκτης

Ξανά κάτω από τις 2.100 μονάδες πιέζεται ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, που ξεκινά την εβδομάδα με νέες απώλειες λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Οι πιέσεις διαχέονται στο σύνολο του ταμπλό, όπου μόλις 8 μετοχές εμφανίζουν θετικό πρόσημο, έναντι 93 που υποχωρούν.

Ο πόλεμος στο Ιράν παραμένει ασφαλώς η βασική ανησυχία στις αγορές μετοχών και εμπορευμάτων και, ειδικά στην αγορά φυσικού αερίου. Ξένοι αναλυτές εξηγούν ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά στρατηγικά αποθέματα φυσικού αερίου, ενώ τα εμπορικά αποθέματα στην Ευρώπη είναι χαμηλά, καθώς βρισκόμαστε στο τέλος του χειμώνα. Αντίθετα, η κατάσταση στην αγορά πετρελαίου είναι θεμελιωδώς καλύτερη λόγω της ύπαρξης στρατηγικών αποθεμάτων, γεγονός που σημαίνει ότι προσωρινές ελλείψεις μπορούν ακόμη να καλυφθούν.

Σε κάθε περίπτωση, όσο περισσότερο παραλύει η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, τόσο μεγαλύτερες αναμένεται να είναι οι διαταραχές. Κι αυτό, διότι οι εναλλακτικές επιλογές για παράκαμψη των θαλάσσιων οδών της περιοχής είναι περιορισμένες. Σύμφωνα με την Commerzbank, αν οι εξαγωγές φυσικού αερίου του Κατάρ συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα για μεγάλο χρονικό διάστημα και αν η Ρωσία υλοποιήσει την απειλή για διακοπή παραδόσεων προς την Ευρώπη, η τιμή του φυσικού αερίου θα μπορούσε να αυξηθεί μεσοπρόθεσμα στα 67 ευρώ/MWh. Μάλιστα, αν η Ρωσία δεν καταφέρει να βρει άλλους αγοραστές για το αέριο που σήμερα κατευθύνεται προς την Ευρώπη, η παγκόσμια προσφορά φυσικού αερίου θα μειωθεί ακόμη περισσότερο, γεγονός που θα μπορούσε να ωθήσει την ευρωπαϊκή τιμή φυσικού αερίου πάνω από τα 70 ευρώ.

Στο ελληνικό ταμπλό, όπως σημειώνει σε ανάλυσή της η Fast Finance, «πλέον υπάρχουν αποτιμήσεις και τιμές σε αρκετούς τίτλους που μόλις πριν λίγο καιρό κάποιοι θα ήθελαν να αγοράσουν τρέχοντας. Παρ’ όλα αυτά, και επειδή η ψυχολογία είναι το άλφα και το ωμέγα στην αγορά, σήμερα λίγοι είναι αυτοί που αγοράζουν σε αποτιμήσεις από 10%–30% χαμηλότερα σε αρκετές περιπτώσεις».

«Η ελληνική οικονομία σαφώς βρίσκεται σε τροχιά σημαντικής ανάκαμψης. Παρ’ όλα αυτά, είναι ευάλωτη σε πληθωριστικές πιέσεις, οπότε έχει μεγάλη σημασία πόσο θα κρατήσει το πανηγύρι των υψηλών τιμών σε πετρέλαιο και αέριο» τονίζει μεταξύ άλλων η χρηματιστηριακή. Προσθέτοντας πως «η μεταβλητότητα φαίνεται να συνεχίζει να είναι δεδομένη το επόμενο διάστημα. Τεχνικά, μένει να δούμε αν το χαμηλό της Τρίτης στις 2.064 μονάδες είναι ικανό να συντηρηθεί και να δοκιμάσει εκ νέου μία ανοδική κίνηση. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να δούμε, έστω και με χαμηλότερους τζίρους, μία δοκιμαστική πτώση στη ζώνη των 2.000 μονάδων. Ο τραπεζικός είναι αυτός που θα κρίνει και θα δώσει τη λύση στη συνέχεια».

Λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.068,82 μονάδες με απώλειες 2,53%. Κινούμενος πτωτικά από την έναρξη των συναλλαγών, βρέθηκε νωρίτερα να υποχωρεί έως και 4% στις 2.036 μονάδες.

Εντονότερες οι πιέσεις για τον δείκτη των τραπεζών, που υποχωρεί 2,95% στις 2.280,35 μονάδες, ανακάμπτοντας μερικώς από τις 2.223,41 μονάδες όπου βρέθηκε νωρίτερα. Στη σύνθεση του ΔΤΡ η Optima υποχωρεί 4,68%, ακολουθεί η Τρ. Κύπρου με απώλειες 4,36% και οι Eurobank και Alpha Bank με απώλειες περί του 3,6%-3,7%. Στα 7 ευρώ με πτώση 2,75% η Τρ. Πειραιώς, ενώ η ΕΤΕ διαπραγματεύεται στα 12,66 ευρώ με απώλειες 2,20%.

Στον FTSE Large Cap ανοδικά κινούνται μόνο οι μετοχές των Helleniq Energy και Motor Oil, ενισχυμένες 1,06% και 0,98% αντίστοιχα. Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, η ElvalHalcor υποχωρεί 6,43% στα 3,71 ευρώ, η Viohalco 5,80% στα 13 ευρώ, και ακολουθούν με απώλειες άνω του 4% οι τίτλοι των Τιτάν, Aegean, Cenergy και Σαράντης.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 69,25 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 2,48 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.