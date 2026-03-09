Παγκόσμιες τάσεις & καινοτομίες του F&B κλάδου σε μία διεθνή έκθεση

Η FOOD EXPO 2026, επιστρέφει 14-16 Μαρτίου, ως ο απόλυτος επιχειρηματικός κόμβος για τον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η FOOD EXPO 2026, επιστρέφει 14-16 Μαρτίου, ως ο απόλυτος επιχειρηματικός κόμβος για τον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας διαρκώς μεταβαλλόμενης αγοράς, η φετινή διοργάνωση θα είναι πιο διεθνής, σύγχρονη και επιδραστική από ποτέ.

Με τη συμμετοχή 1.300 κορυφαίων brands από 35+ χώρες, η έκθεση θα προσφέρει την ευκαιρία στους επαγγελματίες που θα την επισκεφτούν να βρουν πρωτοπόρα προϊόντα και όλα τα νέα F&B trends, να συμμετάσχουν σε ένα ζωντανό οικοσύστημα όπου οι ιδέες μετατρέπονται σε εμπορικές συμφωνίες και να γράψουν το επόμενο επιτυχημένο κεφάλαιο της επιχειρηματικής τους διαδρομής.

Όλες οι τάσεις της διατροφής και κατανάλωσης σε μία έκθεση.

Οι επισκέπτες της FOOD EXPO 2026 θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις τελευταίες τάσεις στον τομέα των τροφίμων και ποτών, να δοκιμάσουν καινοτόμα προϊόντα και να συνάψουν νέες επιχειρηματικές συμφωνίες. Επαγγελματίες από την οργανωμένη λιανική, τη χονδρική, τη φιλοξενία και τη μαζική εστίαση, θα μπορέσουν να βρουν συγκεντρωμένα κάτω από την ίδια στέγη:

Όλες τις σύγχρονες καταναλωτικές και διατροφικές τάσεις: healthy και vegan παραλλαγές των πιο κλασικών προϊόντων, ready to cook, έτοιμες ολοκληρωμένες λύσεις ready to eat για την επαγγελματική κουζίνα, sugar free, plant-based, protein ή keto approved, functional προϊόντα.

Παραδοσιακά εκλεκτά προϊόντα αλλά και σύγχρονες εκδοχές τους από μικρούς παραγωγούς και μικρομεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις από κάθε γωνιά της χώρας μας που παίρνουν μέρος στην έκθεση μέσω των Περιφερειών, Επιμελητηρίων και Δήμων.

Ethnic προϊόντα & διεθνείς γεύσεις από 200+ εκθέτες από 30+ χώρες, όπως Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Τουρκία, Κίνα, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Γαλλία, Ινδία, Εκουαδόρ, Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κύπρο, Λίβανο, Αίγυπτο, Πολωνία, Ουγγαρία, Σερβία, Χιλή, Κόστα Ρίκα, Λιθουανία και πολλές άλλες.

Κρασιά Π.Ο.Π, παλαιωμένα και σπάνια, από γηγενείς ποικιλίες αμπέλου, αλλά και από σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας, επώνυμα ελληνικά αποστάγματα, όπως και ετικέτες από διεθνείς αμπελώνες, στην παράλληλη έκθεση OENOTELIA.

2 Stages. Ομιλίες και Live Cooking Shows.

Οι ελληνικοί γαστρονομικοί θησαυροί στο Mediterranean Food Stage

Το Mediterranean Food Stage θα φιλοξενήσει µια σειρά από live cooking shows, µε τον θεµατικό τίτλο "GReek Origins" που θα φέρουν στο προσκήνιο τους θυσαυρούς της ελληνικής γης. ∆ηµοφιλή τοπικά προϊόντα από όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες θα πρωταγωνιστήσουν σε δηµιουργικές συνταγές.

F&B Business Laboratory.

Στελέχη της αγοράς και θεσµικοί εκπρόσωποι θα συναντηθούν για να δώσουν απαντήσεις στις προκλήσεις του σήµερα. Από τις πιο δυναµικές νέες παγκόσµιες τάσεις µέχρι τις στρατηγικές για επιτυχηµένες εξαγωγές, το stage θα αποτελέσει κέντρο γνώσης και ενηµέρωσης για τον F&B κλάδο.

Mαζί και η έκθεση ΟΕΝΟΤΕLIA

Από τις κορυφαίες ετικέτες του ελληνικού αµπελώνα, µέχρι σπάνιες διεθνείς επιλογές και παραδοσιακά αποστάγµατα στη σύγχρονη εκδοχή τους, η έκθεση αποτελεί τον απόλυτο προορισµό για κάθε επαγγελµατία της εστίασης και του retail που αναζητά προτάσεις διαφοροποίησης και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησής του. Στην OENOTELIA θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν 200+ εκθέτες που κυριαρχούν στην αγορά και να δοκιµάσουν στην Πλατεία Γευσιγνωσίας πάνω από 400 επιλεγµένα εκλεκτά κρασιά.

Σας περιμένουμε στην FOOD EXPO 2026, για να γίνετε μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου 35.000+ επαγγελματιών, όπου κυριαρχούν η εξωστρέφεια και η καινοτομία, και να εξερευνήσετε από κοντά όλες τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το αύριο των Τροφίμων και Ποτών.

Ημέρες & Ώρες λειτουργίας

Σάββατο 14 Μαρτίου, 10:00-18:00

Κυριακή 15 Μαρτίου, 10:00-18:00

Δευτέρα 16 Μαρτίου, 10:00-18:00

Athens Metropolitan Expo, Σπάτα Αττικής

https://foodexpo.gr/