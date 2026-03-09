Με βουτιά 1.000 μονάδων αντέδρασε στο πετρέλαιο η Wall Street

Με πτώση 1000 μονάδων αντέδραν τα futures των δεικτών της Wall Street στην εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022 με «φόντο» την ολοένα και αυξανόμενη ανησυχία για τις οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν.

Το αμερικανικό αργό WTI βρέθηκε κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα να ενισχύεται 30%, κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι, έχοντας αφήσει μόλις πίσω του μια εβδομάδα με άνοδο ρεκόρ της τάξης του 36%. Το brent βρέθηκε στο +26%. στα περίπου 116 δολάρια το βαρέλι, έπειτα από εβδομαδιαία άνοδο 27%.

Η κλιμακούμενη σύγκρουση «έχει σίγουρα πυροδοτήσει κάποιες κινήσεις πανικού», σχολίασε ο Φιλ Φλιν, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην Price Futures Group.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Dow Jones Market Data, το WTI άγγιξε κάποια στιγμή την Κυριακή τα 119,48 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022. Εάν τα κέρδη διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης, το WTI θα μπορούσε να δει τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο σε δολάρια από τουλάχιστον τον Απρίλιο του 2020 και τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο από τουλάχιστον τον Μάιο του 2020, εν μέσω των lockdown της πανδημίας. Υπενθυμίζεται ότι το WTI έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 145,29 δολαρίων το βαρέλι τον Ιούλιο του 2008.