Πτώση άνω του 2% στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με σημανικές απώλειες ξεκινά η εβδομάδα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 χάνει 1,95% στις 587 μονάδες, με τις περισσότερες αγορές και όλους τους τομείς, εκτός από τον κλάδο ενέργειας και φυσικού αερίου, να εμφανίζουν πτώση.

O βρετανικός δείκτης FTSE υποχωρεί κατά 1,19% στις 10.162 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημειώνει απώλειες 1,34% στις 23.227 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται στο -1,91% και τις 7.840 μονάδες. Πτώση 1,4% καταγράφει ο ιταλικός FTSE MIB στις 43.523 μονάδες, ενώ κατά 1,7% υποχωρεί ο ισπανικός IBEX 35, στις 16.763 μονάδες.

Οι ευρωπαίοι επενδυτές βρίσκονται και σήμερα αντιμέτωποι με την αυξημένη αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές καθώς οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν την Κυριακή τα 110 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Η απότομη αυτή άνοδος οφείλεται στη μείωση της παραγωγής πετρελαίου από μεγάλους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής, όπως το Κουβέιτ, το Ιράν και τα ΗΑΕ, μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε την Κυριακή στο Truth Social ότι η αύξηση των «βραχυπρόθεσμων τιμών του πετρελαίου» αποτελεί «πολύ μικρό τίμημα» για την εξάλειψη της πυρηνικής απειλής από το Ιράν. «Μόνο οι ανόητοι θα πίστευαν το αντίθετο!» πρόσθεσε. Σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, το Ιράν διόρισε την Κυριακή τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέο Ανώτατο Ηγέτη της χώρας, σύμφωνα με αναφορές των Associated Press και Reuters που επικαλούνται κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Μάκρο

Η γερμανική βιομηχανία ξεκίνησε τη χρονιά με αρνητικά σημάδια, καθώς τόσο η παραγωγή όσο και οι εργοστασιακές παραγγελίες κατέγραψαν πτώση, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την πορεία της μεταποίησης και μετριάζοντας τις ελπίδες για μια γρήγορη ανάκαμψη στον κρίσιμο μεταποιητικό τομέα.

Αναλυτικότερα, η παραγωγή μειώθηκε κατά 0,5% τον Ιανουάριο, μετά από αναθεωρημένη πτώση 1% τον προηγούμενο μήνα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η στατιστική υπηρεσία της χώρας. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg ανέμεναν αύξηση της τάξης του 1%.