Ένας κύκλος διαλέξεων που φωτίζει τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα και πώς μπορούμε να δράσουμε. Επιστήμονες και πολίτες συναντιούνται για να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να αγαπήσουν τη φύση.

Το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή γίνεται σημείο συνάντησης της επιστήμης με τη σκέψη του καθενός από εμάς. Ένα περιβάλλον όπου η μοναδική ελληνική βιοποικιλότητα, οι απειλές που την περιβάλλουν και η ανάγκη προστασίας της γίνονται αντικείμενο συζήτησης ανοιχτής σε όλους. Αυτό είναι το μήνυμα πίσω από τον νέο κύκλο ομιλιών και συζητήσεων του Εθνικού Μουσείου, με τίτλο: «Συζητάμε στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή».

Ο κύκλος των διαλέξεων αυτών φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο με το κοινό, να ενισχύσει την ενημέρωση και να καλλιεργήσει μια νέα περιβαλλοντική συνείδηση που επαναφέρει τον άνθρωπο σε ισορροπία με τη φύση. Μέσα από τη συζήτηση με έγκριτους επιστήμονες, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν σε βάθος τα κρίσιμα ζητήματα της εποχής και να διερευνήσουν τρόπους ουσιαστικής συμβολής στην προστασία της φύσης.

Η πρώτη εκδήλωση του κύκλου, με τίτλο «Προστατεύοντας τη φύση σε έναν κόσμο που αλλάζει», πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου και στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, με το κατάμεστο από κόσμο Αμφιθέατρο «Άγγελος Γουλανδρής» να επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον του κοινού.

Η θερμή ανταπόκριση του κοινού επιβεβαίωσε την ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο γύρω από τα μεγάλα περιβαλλοντικά ζητήματα της εποχής. Τη συζήτηση, η οποία έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα ευθύνης και συλλογικής δράσης για το μέλλον του φυσικού περιβάλλοντος, χαιρέτισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ενώ συντόνισε η τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η δεύτερη εκδήλωση του κύκλου, με τίτλο:

«Η μοναδική ελληνική βιοποικιλότητα: απειλές και προστασία»,

θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στο Αμφιθέατρο «Άγγελος Γουλανδρής». Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Κατερίνα Χριστοφιλίδου.

Συμμετέχουν:

Παναγιώτης Δημόπουλος: Καθηγητής Βοτανικής και Οικολογίας, Πρόεδρος Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας

Γιώργος Μήτσαινας: Επίκουρος Καθηγητής Βιοποικιλότητας Θηλαστικών, Πρόεδρος Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας

Παναγιώτης Παφίλης: Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας, Πρόεδρος Επιτροπής Φύση 2000

Δημήτρης Καραβέλλας: Γενικός Διευθυντής WWF Ελλάς

Το πρόγραμμα του κύκλου συνεχίζεται με:

• Εκδήλωση για την εξέλιξη του ανθρώπου (Μάϊος)

• Ημερίδα για τη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των νησιών μας, σε συνεργασία με Παν/μιο Αιγαίου & ΕΛΛΕΤ (5 Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος)

• Εκδήλωση για τη θαλάσσια προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα (Οκτώβριος)

Το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, πρωτοπόρος στην εισαγωγή και θεσμοθέτηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στην καλλιέργεια γνώσης, ευθύνης και ενεργής συμμετοχής των πολιτών απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. Ο κύκλος ομιλιών «Συζητάμε στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή» είναι ανοιχτός για το κοινό. Ελάτε να μάθετε, να συζητήσετε και να συνεισφέρετε στην προστασία της φύσης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο site www.gnhm.gr και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8015870 εσωτ. 550 & 670 .