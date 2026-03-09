Επιχειρήσεις | Επιχειρήσεις - Διεθνή Νέα

H UBS αυξάνει κατά 10% το pool των μπόνους - Δεν αλλάζει την αμοιβή του Ερμότι

Σέρτζιο Ερμότι - Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images / Ideal Image
Η UBS Group αύξησε κατά 10% το «ταμείο» των μπόνους που θα διανείμει στους υπαλλήλους για το περασμένο έτος, καθώς ολοκληρώνεται η ενσωμάτωση της Credit Suisse, διατηρώντας όμως την αμοιβή του διευθύνοντος συμβούλου, Σέρτζιο Ερμότι, στο ίδιο επίπεδο.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της UBS που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, ο Ερμότι έλαβε συνολική αμοιβή 14,9 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (19,1 εκατομμύρια δολάρια) για το 2025, εκ των οποίων 12,1 εκατομμύρια φράγκα αφορούσαν μεταβλητή αμοιβή. Σε όρους ελβετικού φράγκου, το ποσό παραμένει αμετάβλητο.

«Το πλαίσιο αμοιβών μας παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο σε σχέση με πέρυσι, καθώς συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε αυστηρά την προσέγγιση “pay-for-performance”», δήλωσε ο πρόεδρος της UBS, Κολμ Κέλεχερ, στην έκθεση.

Η αύξηση του συνολικού ποσού των μπόνους αντικατοπτρίζει τις οικονομικές επιδόσεις του ομίλου σε σύγκριση με το 2024, την πρόοδο στην ενσωμάτωση της Credit Suisse και την επίλυση δικαστικών θεμάτων, καθώς και παράγοντες που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα της αγοράς, σύμφωνα με την τράπεζα.

Η βασική αμοιβή του Ερμότι, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, παραμένει αμετάβλητη από το 2011, όπως αναφέρει η έκθεση.

Ο Ερμότι επανήλθε στη θέση του CEO τον Απρίλιο του 2023 για να επιβλέψει τη διάσωση της πρώην ανταγωνίστριας Credit Suisse, που μεσολάβησε η κυβέρνηση. Από τότε, η UBS αντιμετωπίζει προκλήσεις με την ελβετική κυβέρνηση και προσπαθεί ακόμη να πείσει τις αρχές να χαλαρώσουν τις προγραμματισμένες αλλαγές στη ρύθμιση, οι οποίες θα μπορούσαν να επιβάλουν έως και 26 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα κεφάλαια. Η τράπεζα έχει επικρίνει έντονα τη στάση της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι θα την καθιστούσε μη ανταγωνιστική.

