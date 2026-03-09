H Hotels Collection: Δυναμική η παρουσία του ομίλου στην Επετειακή Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB Berlin 2026

Ο Όμιλος H Hotels Collection, ένας από τους πλέον καταξιωμένους και δυναμικά αναπτυσσόμενους ομίλους φιλοξενίας στην Ελλάδα, συμμετείχε και φέτος στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB Berlin 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Messe Berlin στο Βερολίνο, συγκεντρώνοντας κορυφαίους επαγγελματίες και εκπροσώπους της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας.

Ο Όμιλος H Hotels Collection, ένας από τους πλέον καταξιωμένους και δυναμικά αναπτυσσόμενους ομίλους φιλοξενίας στην Ελλάδα, συμμετείχε και φέτος στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB Berlin 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Messe Berlin στο Βερολίνο, συγκεντρώνοντας κορυφαίους επαγγελματίες και εκπροσώπους της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας. Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς σηματοδότησε τα 60 χρόνια παρουσίας της ITB Berlin, ενός θεσμού που επί έξι δεκαετίες διαμορφώνει τις εξελίξεις και τις τάσεις στον διεθνή τουρισμό.

Η παρουσία του ομίλου σε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις του τουρισμού επιβεβαιώνει τη στρατηγική του προσήλωση στην ενίσχυση και στη συστηματική προβολή της Ελλάδας ως σύγχρονου, ανταγωνιστικού και ποιοτικού τουριστικού προορισμού. Παράλληλα, εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών και την περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στις διεθνείς αγορές.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η ομάδα της H Hotels Collection πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με στρατηγικούς συνεργάτες, τουριστικούς πράκτορες και επαγγελματίες του κλάδου από όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκε το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο των ξενοδοχειακών μονάδων του ομίλου, καθώς και οι επενδύσεις που υλοποιούνται με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας φιλοξενίας. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δράσεις βιωσιμότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αποτελούν βασικούς πυλώνες της εταιρικής στρατηγικής και φιλοσοφίας του ομίλου.

Ο κύριος Ιωάννης Χατζηλαζάρου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της H Hotels Collection, δήλωσε:

«Η συμμετοχή μας στην ITB Berlin αποτελεί κάθε χρόνο μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για να αναδείξουμε τη Ρόδο, την Αθήνα και συνολικά την Ελλάδα ως προορισμούς αυθεντικής φιλοξενίας και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Η φετινή διοργάνωση είναι ακόμη πιο ξεχωριστή, καθώς η ITB Berlin συμπληρώνει 60 χρόνια παρουσίας, αποτελώντας σημείο συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών για τους σημαντικότερους επαγγελματίες του κλάδου. Μέσα από τη συμμετοχή μας ενισχύουμε τις υφιστάμενες συνεργασίες μας, δημιουργούμε νέες προοπτικές ανάπτυξης και συνεχίζουμε να προβάλλουμε την ελληνική φιλοξενία».

Με παρουσία σε Ρόδο και Αθήνα, ο Όμιλος H Hotels Collection έχει αναπτύξει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει οκτώ ξενοδοχειακές μονάδες υψηλών προδιαγραφών. Τα ξενοδοχεία του ομίλου προσφέρουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες εμπειρίες φιλοξενίας, όπου η πολυτέλεια συνδυάζεται αρμονικά με την αυθεντική ελληνική φιλοξενία και την προσεγμένη εξυπηρέτηση.

Επενδύοντας διαρκώς στην καινοτομία και στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του, ο όμιλος συνεχίζει να ενισχύει τη θέση του στον δυναμικό χώρο του τουρισμού, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάδειξη και εξέλιξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.



