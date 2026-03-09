Άλμα σχεδόν 30% για την τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου

Εκτοξεύθηκαν οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να συγκλονίζει τις αγορές ενέργειας και να διαταράσσει τις αποστολές θαλάσσιων προμηθειών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σημείωσαν άνοδο έως και 30% τη Δευτέρα, δίνοντας συνέχεια στην άνοδο της προηγούμενης εβδομάδας που ήταν η μεγαλύτερη από την ενεργειακή κρίση. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την αύξηση της τιμής του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς περισσότεροι μεγάλοι παραγωγοί στη Μέση Ανατολή περιόρισαν την παραγωγή και τα Στενά του Ορμούζ παρέμειναν ουσιαστικά κλειστά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου στις ΗΠΑ επίσης κινήθηκαν ανοδικά, φτάνοντας σε υψηλό μήνα.

Η σύγκρουση βρίσκεται τώρα στη 10η ημέρα της και δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης, φέρνοντας περισσότερη αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας και ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις. Για τις αγορές φυσικού αερίου ειδικότερα, η Ευρώπη βρίσκεται σε ευάλωτη θέση καθώς βγαίνει από τον χειμώνα με τις δεξαμενές αποθήκευσης εξαντλημένες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αγοράσει περισσότερα φορτία LNG αυτό το καλοκαίρι για να τα ξαναγεμίσει, ανταγωνιζόμενη τους αγοραστές στην Ασία για μια περιορισμένη ποσότητα προμηθειών εάν οι ροές της Μέσης Ανατολής δεν μπορούν να φτάσουν στις παγκόσμιες αγορές.

«Η αγορά αφυπνίζεται σιγά σιγά στην πραγματικότητα των παρατεταμένων διακοπών εφοδιασμού σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της ενέργειας», σημειώνει στο Bloomberg η Florence Schmit, στρατηγική αναλύτρια ενέργειας στην Rabobank. «Πλέον εκτιμούμε ότι οι διακοπές εφοδιασμού θα διαρκέσουν περίπου τρεις μήνες.»

Οι τιμές εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλότερες από τα ρεκόρ που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, επί του παρόντος κοντά στα 64 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σε σύγκριση με το ιστορικό υψηλό του πάνω από 300 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Ωστόσο, ο αντίκτυπος της σύγκρουσης κινδυνεύει να αλλάξει τη δυναμική της παγκόσμιας αγοράς φυσικού αερίου. Η διακοπή της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ, έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς χώρες, είναι πιθανό να εξαλείψει το μεγαλύτερο μέρος της υπερπροσφοράς που προβλέπουν ορισμένοι αναλυτές για φέτος, ανέφεραν σε σημείωμά τους ερευνητές της Morgan Stanley, συμπεριλαμβανομένου του Devin McDermott. Οποιαδήποτε παράταση της διακοπής του LNG στο Κατάρ πέραν του ενός μήνα «φέρνει γρήγορα έλλειμμα».