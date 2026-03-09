Ειδήσεις | Διεθνή

Η Τουρκία έστειλε έξι F-16 στα Kατεχόμενα

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσημα τη Δευτέρα ότι η Άγκυρα ανέπτυξε στα κατεχόμενα έξι μαχητικά αεροπλάνα F-16S, καθώς και συστήματα αεράμυνας.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσημα τη Δευτέρα ότι η Άγκυρα ανέπτυξε στα Κατεχόμενα της Κύπρου έξι μαχητικά αεροπλάνα F-16S, καθώς και συστήματα αεράμυνας, επικαλούμενο λόγους ασφαλείας εν μέσω των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή μας και στο πλαίσιο του σταδιακού σχεδιασμού που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (σ.σ. Κατεχόμενα), έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αεράμυνας έχουν αναπτυχθεί στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου από σήμερα».

Το τουρκικό υπουργείο αφήνει, παράλληλα, ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικών κινήσεων, ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή και τις αξιολογήσεις της Άγκυρας για την ασφάλεια.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση: «Πρόσθετα μέτρα θα συνεχίσουν να λαμβάνονται εάν κριθεί απαραίτητο, κατόπιν εκτιμήσεων, που βασίζονται στις εξελίξεις».

