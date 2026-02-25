Vodafone: Προχωρά σε αυξήσεις σε Vodafone TV και σε συγκεκριμένα πάγια

Πόσο θα αυξηθεί η συνδρομή στο βασικό πρόγραμμα της Vodafone TV και τα επιπλέον κανάλια που θα είναι διαθέσιμα. Ποιες άλλες αυξήσεις έρχονται από 1η Απριλίου.

Την τροποποίηση της τιμολογιακής της πολιτικής ανακοίνωσε η Vodafone προβλέποντας αυξήσεις στην συνδρομητική τηλεόρααση καθώς και σε συγκεκριμένα πάγια προγραμμάτων. Οι αυξήσεις θα τεθούν σε ισχύ στην περίπτωση της τηλεόρασης από 17 Μαρτίου ενώ οι υπόλοιπες από 1η Απριλίου, εκτός κι αν υπάρχει χρονική δέσμευση συμβολαίου.

Στα 9,90 ευρώ το Vodafone TV Start με νέα κανάλια

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο από 17 Μαρτίου 2026, η τιμή του πακέτου Vodafone TV Start, χωρίς αποκωδικοποιητή, θα αυξηθεί κατά 3,6 ευρώ και διαμορφωθεί στα 9,90 €/μήνα έναντι 6,30 €/μήνα που είναι σήμερα. Η αύξηση θα ισχύσει τόσο για νέους όσο και για υφιστάμενους συνδρομητές, ωστόσο στην περίπτωση των υφιστάμενων συνδρομητών η ημερομηνία εφαρμογής της νέας τιμής θα είναι η ημερομηνία ανανέωσης του πακέτου μετά την 17η Μαρτίου.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι η αύξηση στην περίπτωση της συνδρομητικής συνοδεύεται κι από αύξηση των διαθέσιμων καναλιών. Στο ελεύθερο μενού του βασικού πακέτου προστίθενται σύμφωνα με τον τηλεπικοινωνιακό όμιλο ακόμα 9 νέα κανάλια, μεταξύ των οποίων Disney junior, Disney channel, Eurosport 1 και 2 και Discovery.

Οι αυξήσεις στα προγράμματα

Παράλληλα με τις αυξήσεις στη συνδρομητική τηλεόραση η εταιρεία προχωρά και σε ονομαστική αύξηση του παγίου κατά 5,52€ στα προγράμματα Vodafone Home Telephony για ιδιώτες και επαγγελματίες. Πρόκειται για μια υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας μέσω δικτύου κινητής που προσφέρει η Vodafone για σπίτια και επιχειρήσεις, κυρίως σε περιοχές όπου δεν υπάρχει σταθερή γραμμή. Ειδικότερα, η αύξηση των 5,52 ευρώ αφορά τα προγράμματα Vodafone Home telephony basic 1/2/3, Σταθερά 330 Ελλάδα & Εξωτερικό, Προπληρωμένος χρόνος 500, Vodafone Home telephony για το εξοχικό και σύμφωνα με την εταιρεία η πραγματική τιμή της αύξησης θα είναι διαφορετική από την ονομαστική και θα διαμορφωθεί με την φορολογία σε 2,5 περίπου ευρώ.

Σημειωτέον ότι και σε αυτή την περίπτωση η αύξηση θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου, εκτός κι αν υπάρχει δέσμευση εντός συμβολαίου, οπότε και οι τιμές θα αναπροσαρμοστούν μετά την λήξη του ορισμένου χρόνου.

Τέλος η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία προχωρά σε αύξηση κατά 1,5 περίπου ευρώ του πρόσθετου πακέτου Internet4Sharing. Πρόκειται για μια ads on υπηρεσία, ένα πρόσθετο πακέτο κινητής τηλεφωνίας που σου επιτρέπει να μοιράζεσαι τα data του βασικού σου προγράμματος σε δεύτερη SIM / δεύτερη συσκευή. Το πακέτο χρησιμοποείται για διαμοιρασμό δεδομένων από ιδιώτες σε άλλες συσκευές που μπορούν να υποδεχτούν κάρτα SIM αλλά και από επαγγελματίες για tablets, pos κ.ά. Το κόστος της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα διαμορφωθεί από 1ης Απριλίου σε 6,5 ευρώ από 5,04 €/μήνα που είναι σήμερα.