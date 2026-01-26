Το επενδυτικό στοίχημα της Lidl Ελλάς και οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες του 2026

Πώς προχωρούν τα επενδυτικά σχέδια του λιανεμπορικού ομίλου στη χώρα μας

Επενδύσεις σε όλα τα επίπεδα, από την επέκταση του δικτύου καταστημάτων της έως την προώθηση τεχνολογικά προηγμένων λύσεων και την πολιτική υιοθέτησης μειωμένων τιμών στο ράφι δρομολογεί η Lidl Ελλάς, που φιγουράρει στη δεύτερη θέση, από πλευράς κύκλου εργασιών, στην κατάταξη των εγχώριων αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Lidl Ελλάς, λόγω της εταιρικής της μορφής δεν δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύκλος εργασιών της φέρεται να ξεπέρασε τα 2 δισ. ευρώ το 2024. Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη θέση της λίστας φιγουράρει ο όμιλος Σκλαβενίτης με κύκλο εργασιών 5,56 δισ. ευρώ το 2024, ενώ, όπως όλα δείχνουν, στην τρίτη θέση φιγουράρει η αλυσίδα ΑΒ Βασιλόπουλος με κύκλο εργασιών ύψους 1,94 δισ. ευρώ το 2024.

Μάλιστα, το 2026 αναμένεται να αποτελέσει έτος σημαντικών αλλαγών για την αλυσίδα, καθώς από τις αρχές Μαρτίου καθήκοντα προέδρου και Chief Executive Officer της Lidl Ελλάς και της Lidl Κύπρου θα αναλάβει ο Μίλτος Φοροζίδης.

Ο Martin Brandenburger, Chief Executive Officer και πρόεδρος διοίκησης της Lidl Ελλάς και Lidl Κύπρου θα παραδώσει μετά από τέσσερα χρόνια την προεδρία της διοίκησης στον κ. Φοροζίδη στα τέλη Φεβρουαρίου, με τον τελευταίο να αναλαμβάνει προσωρινά τη θέση του Chief Executive Officer με ισχύ από 1η Μαρτίου. Ο Μίλτος Φοροζίδης εργάζεται στη Lidl εδώ και 15 χρόνια και έχει διατελέσει σε διάφορες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή ασκεί καθήκοντα Chief Operations Officer της Lidl Ελλάς και Lidl Κύπρου. Παράλληλα, διαθέτει και εκτενή διεθνή εμπειρία, έχοντας θητεύσει, μεταξύ άλλων, στη διοίκηση της Lidl Δανίας και της Lidl Γερμανίας.

Έμφαση στο δίκτυο καταστημάτων και τις μειωμένες τιμές

Η διασφάλιση της δεύτερης θέσης στη γενική κατάταξη αποτελεί και το μεγάλο στοίχημα της Lidl Ελλάς, την ώρα που εντείνεται ο ανταγωνισμός στο ράφι. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο λιανεμπορικός όμιλος υλοποιεί σειρά κρίσιμων επιχειρηματικών κινήσεων.

Μόλις πριν από μερικά 24ωρα η αλυσίδα εγκαινίασε το μεγαλύτερό της κατάστημα στην Ελλάδα, σε μια επένδυση ύψους 4,6 εκατ. ευρώ. Το κατάστημα βρίσκεται στην Κομοτηνή στη Β’ Ε.Ο. Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης και εκτείνεται σε έναν χώρο πώλησης 1.644 τμ. Το κατάστημα διαθέτει 130 θέσεις στάθμευσης, πέντε ταμεία και επτά self-checkout, καθώς και έναν διπλό φορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων (2 θέσεις φόρτισης), που θα είναι σύντομα διαθέσιμος.

Ταυτόχρονα, η αλυσίδα εγκαινίασε μια νέα πρωτοβουλία, προχωρώντας σε μόνιμη μείωση των τιμών προϊόντων περιόδου, με στόχο την προώθηση της γυναικείας ισότητας και την αντιμετώπιση της «φτώχειας περιόδου» στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, τα προϊόντα περιόδου επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%. Στόχος της εταιρείας είναι να εξασφαλίσει πρόσβαση σε βασικά προϊόντα υγιεινής για όλες τις γυναίκες, μειώνοντας το οικονομικό βάρος που επιφέρει ο φυσικός κύκλος της περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό η Lidl Ελλάς μειώνει μόνιμα την τιμή προϊόντων περιόδου και γυναικείας υγιεινής του brand Siempre έως και -21%, σε όλα τα καταστήματα.

Το μπόνους των 350 ευρώ

Για τον πρώτο δε μήνα του 2026 η Lidl Ελλάς έχει δρομολογήσει επιπρόσθετη παροχή ύψους 350 ευρώ μεικτά σε κάθε μέλος της ομάδας της, με τη μορφή διατακτικών τροφίμων, ως έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς τους. Όπως άλλωστε διαμηνύει σε κάθε ευκαιρία η διοίκηση, στο επίκεντρο της εταιρείας βρίσκονται οι άνθρωποί της.

Το επενδυτικό ντεμαράζ της διετίας

Υπενθυμίζεται εδώ ότι για τη διετία 2026-2027 η Lidl Ελλάς δρομολογεί συνολικές επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ για τη διετία 2026-2027. Και μπορεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του επενδυτικού πλάνου να αφορά στο δίκτυο καταστημάτων της αλυσίδας, αλλά οι επενδύσεις δεν περιορίζονται εκεί.

Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, προχωρούν κανονικά οι σχεδιασμοί της αλυσίδας για τη δημιουργία ενός νέου κέντρου διανομής στην Ελευσίνα, προκειμένου να ενισχυθούν έτι περαιτέρω οι λειτουργίες της καθημερινής τροφοδοσίας των φρέσκων προϊόντων στα καταστήματα της αλυσίδας σε όλη την Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μια επένδυση αρχικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, ωστόσο όπως όλα δείχνουν αναμένεται να ξεπεράσει τα 120 εκατ. ευρώ. Το νέο κέντρο διανομής στην Ελευσίνα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το 2029, θα έχει έκταση 62.000 τμ. και θα δημιουργήσει περίπου 150-200 νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, μέσα στo 2026 αναμένεται να υλοποιηθεί και ο εσωτερικός εκσυγχρονισμός του logistic center στα Τρίκαλα, το οποίο εξυπηρετεί τον ανεφοδιασμό 50 καταστημάτων της κεντρικής Ελλάδας.

Εφέτος και δη από τον ερχόμενο Μάρτιο η αλυσίδα αναμένεται να προχωρήσει σε επανασχεδιασμό των τμημάτων της που δεν αφορούν στο τρόφιμο, με στόχο τη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας των καταναλωτών. Ειδικότερα, έρχεται αναβάθμιση των χώρων πώλησης προϊόντων που δεν ανήκουν στα είδη διατροφής, με στόχο τον σαφή διαχωρισμό τους ανά κατηγορία, ώστε να διευκολύνονται οι αγορές των καταναλωτών.

Ταυτόχρονα, δρομολογείται και η έναρξη του Lidl House. Σύμφωνα με τη διοίκηση, θα είναι ένας νέος χώρος, ένας ανοιχτός χώρος (open space) στην Αθήνα όπου θα φιλοξενεί πληθώρα δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γευσιγνωσιών, workshops, συνεργασιών και ειδικών παρουσιάσεων»

Την ίδια στιγμή, η αλυσίδα δρομολογεί και ένα φιλόδοξο σχέδιο τοποθέτησης αυτόματων ταμείων (self checkout) στα καταστήματά της. O στόχος για το 2026 προβλέπει self checkout ταμεία σε 120-130 σημεία πώλησης, ώστε στα τέλη του 2027 να έχουν εγκατασταθεί σε όλο το δίκτυο της αλυσίδας, σε μια αναλογία έξι περίπου self checkout ταμεία σε κάθε κατάστημα έναντι πέντε παραδοσιακών ταμείων.

Με βάση τα στοιχεία του 2025, η Lidl Ελλάς διαθέτει σήμερα πέντε κέντρα διανομής, 231 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα όπου απασχολούνται 6.772 εργαζόμενοι, ενώ συνεργάζεται με 2.321 Έλληνες προμηθευτές.