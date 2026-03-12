ΟΗΕ: Ξεπέρασε τα 3 εκατ. ο αριθμός των εκτοπισμένων εντός του Ιράν λόγω του πολέμου

Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες δήλωσε σήμερα ότι έως 3,2 εκατ. άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εντός του Ιράν από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση στις 28 Φεβρουαρίου.

Περίπου 3,2 εκατ. Ιρανοί έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας τους από την έναρξη του πολέμου που έχει φέρει αντιμέτωπους το Ιράν με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

«Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, μεταξύ 600.000 και ενός εκατομμυρίου ιρανικά νοικοκυριά έχουν εκτοπιστεί αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό της χώρας λόγω της σύγκρουσης που συνεχίζεται, κάτι που αντιστοιχεί σε έως 3,2 εκατ. ανθρώπους», ανακοίνωσε ο Αγιάκι Ίτο, διευθυντής της διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης και στήριξης των προγραμμάτων της UNHCR.

«Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν φύγει από την Τεχεράνη και από άλλα μεγάλα αστικά κέντρα για να βρουν καταφύγιο στο βόρειο τμήμα της χώρας και σε αγροτικές περιοχές», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι «ο αριθμός αυτός αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες».

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν μαζί στις 28 Φεβρουαρίου μεγάλη επίθεση κατά του Ιράν. Η επίθεση αυτή πυροδότησε πόλεμο σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ενώ τα πλήγματα συνεχίστηκαν σήμερα στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή κατά την 13η ημέρα σύγκρουσης, η UNHCR θέλησε επίσης να τραβήξει την προσοχή στους πρόσφυγες στο Ιράν.

«Οι οικογένειες των προσφύγων που φιλοξενούνται στη χώρα, κυρίως Αφγανών, έχουν επίσης επηρεαστεί. Η επισφαλής κατάστασή τους και τα περιορισμένα δίκτυα υποστήριξής τους τους καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτους», προειδοποίησε ο Ίτο.

«Απέναντι στην αυξανόμενη ανασφάλεια και την περιορισμένη πρόσβαση σε απαραίτητες υπηρεσίες, οι οικογένειες αυτές εγκαταλείπουν τις ζώνες καταστροφής», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η UNHCR «συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές και τους εταίρους της για να εκτιμήσει τις νέες ανάγκες και να ενισχύσει την προετοιμασία της απέναντι στην αύξηση των μετακινήσεων του πληθυσμού».

Στην ανακοίνωσή της, η UNHCR προειδοποίησε και πάλι για την «επείγουσα ανάγκη να προστατευθούν οι άμαχοι, να διατηρηθεί η ανθρωπιστική πρόσβαση και να διασφαλιστεί το άνοιγμα των συνόρων για αυτούς που αναζητούν ασφάλεια, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ