Αγαπηδάκη: 1,8 εκατομμύρια παραπεμπτικά μέσω του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» για δωρεάν έλεγχο της νεφρικής δυσλειτουργίας

Σήμερα στη χώρα μας, σε 1,8 εκατομμύρια πολίτες έχουν σταλεί ηλεκτρονικά παραπεμπτικά μέσω του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», για δωρεάν προληπτικό έλεγχο της νεφρικής δυσλειτουργίας.

Ανάρτηση με αφορμή τη σημερινή παγκόσμια νεφρού έκανε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Αναλυτικά, αναφέρει:

Κάνουμε σήμερα την πρόληψη κομμάτι της ζωής μας.

