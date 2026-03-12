Η Holcim επεκτείνει την παρουσία της στην Κολομβία

Η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 485 εκατ. δολάρια, αντιστοιχώντας σε πολλαπλασιαστή EBITDA περίπου 5x για το 2026 (pro forma).

Η Holcim, μητρική του Ομίλου Ηρακλής υπέγραψε συμφωνία για την ενίσχυση της παρουσίας της στη Λατινική Αμερική, μέσω της εξαγοράς δραστηριοτήτων δομικών υλικών και λύσεων στην Κολομβία από την Cemex, οι οποίες αντιστοιχούν σε εκτιμώμενες καθαρές πωλήσεις 360 εκατ. δολαρίων το 2026.

Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις που αποκτώνται περιλαμβάνουν το εργοστάσιο τσιμέντου Caracolito, τον σταθμό άλεσης Santa Rosa, καθώς και περισσότερες από 20 μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών, κονιαμάτων και προσμίκτων. Η εξαγορά συμπληρώνει τις υφιστάμενες δραστηριότητες της Holcim στην Κολομβία, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα εργοστάσιο τσιμέντου στη Nobsa, οκτώ μονάδες έτοιμου σκυροδέματος, μία μονάδα προσμίκτων και μία μονάδα αδρανών, καθώς και πάνω από 150 καταστήματα λιανικής Disensa.

Ο Miljan Gutovic, CEO της Holcim, δήλωσε σχετικά: «Η εξαγορά αυτή ενισχύει σημαντικά την παρουσία της Holcim στην Κολομβία και επιταχύνει την ανάπτυξή μας στη δυναμική αγορά της Λατινικής Αμερικής, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική NextGen Growth 2030. Με την επέκταση του αποτυπώματός μας στη χώρα, η νέα αυτή επένδυση ενισχύει και συμπληρώνει το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό μας».

Η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε 485 εκατ. δολάρια, αντιστοιχώντας σε πολλαπλασιαστή EBITDA περίπου 5x για το 2026 (pro forma), μετά την ενσωμάτωση των αναμενόμενων συνεργειών ύψους περίπου 30 εκατ. δολαρίων που εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν έως το τρίτο έτος. Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) από το πρώτο έτος, ενώ θα συμβάλει θετικά και στην απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων (ROIC) από το τρίτο έτος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εξαγορά ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευση της Holcim για χρηματοοικονομική διαχείριση και κατανομή κεφαλαίων που ενισχύει την αναπτυξιακή της πορεία. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας τελεί υπό την αίρεση των συνήθων όρων και των προβλεπόμενων εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές, με ορίζοντα υλοποίησης προς το τέλος του έτους.