Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Ισχυρή θεσμική οντότητα για τα VET Excellence Awards Greece 2026

Ισχυρή θεσμική οντότητα απέκτησαν ο διαγωνισμός και οι βραβεύσεις Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Ισχυρότερη θεσμική οντότητα απέκτησαν ο διαγωνισμός και οι βραβεύσεις Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - VET Excellence Awards Greece 2026 του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, καθότι τέθηκαν υπό την αιγίδα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας, Οικογένειας, Ηλικιωμένων, Γυναικών και Νεολαίας. Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η όλη διοργάνωση ήδη τελούσε υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενώ μετά και την υπογραφή της Κοινής Δήλωσης Προθέσεων μεταξύ του ελληνικού και του γερμανικού υπουργείου, απέκτησε διπλή στήριξη, εξ ου και η συμμετοχή εκπροσώπου του Ομοσπονδιακού Υπουργείου στη δεκαμελή επιτροπή αξιολόγησης των κριτηρίων και ανάδειξης των νικητών του VET Excellence Awards Greece 2026.

Μέσω του διαγωνισμού και των βραβεύσεων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που μετρά περισσότερα από 11 χρόνια ενεργής δράσης, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο υπογραμμίζει ότι συνεχίζει να αναδεικνύει πρότυπα ποιότητας εμπνευσμένα από το γερμανικό μοντέλο, επιβραβεύοντας επιχειρήσεις, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στην εξέλιξη της μαθητείας.

Υπενθυμίζεται ότι υποστηρικτές της φετινής διοργάνωσης είναι η Γερμανική Πρεσβεία, το Ίδρυμα Ευγενίδου, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).

Η συμμετοχή στα VET Excellence Awards Greece 2026 είναι δωρεάν, με τον διαγωνισμό να απευθύνεται σε:

· Επιχειρήσεις που υλοποιούν προγράμματα μαθητείας στην Ελλάδα

· Εκπαιδευτές σε εργασιακό περιβάλλον

· Εκπαιδευτικές δομές με καινοτόμες πρακτικές στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 31 Μαρτίου 2026 και γίνεται αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.

Ο διαγωνισμός αφορά συμμετοχές στα εξής σχήματα μαθητείας:

· «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ.

· Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)-Δ.ΥΠ.Α

Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 23 Απριλίου στους χώρους του Ευγενίδου Ιδρύματος και οι νικητές θα τιμηθούν με συμβολικά βραβεία και το ψηφιακό σήμα «VET Excellence Awards Winner Greece 2026».

Κάθε φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση που επιθυμεί να συμμετάσχει στα VET Excellence Awards Greece 2026, έχει τη δυνατότητα άντλησης ενημέρωσης μέσω του συνδέσμου εδώ ή επικοινωνώντας στο τηλ. 210 6419028.

