Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Lidl Ελλάδας: Εγκαινίασε το μεγαλύτερό της κατάστημα στην Ελλάδα - Επένδυση 4,6 εκατ. ευρώ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Lidl Ελλάδας: Εγκαινίασε το μεγαλύτερό της κατάστημα στην Ελλάδα - Επένδυση 4,6 εκατ. ευρώ
Το ανανεωμένο κατάστημα στη Β’ Ε.Ο. Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης προσφέρει έναν εντυπωσιακό χώρο πώλησης 1.644 τ.μ., συνδυάζοντας καινοτομία, άνεση και βιωσιμότητα.

Το μεγαλύτερό της κατάστημα στην Ελλάδα μέχρι στιγμής εγκαινίασε η Lidl Ελλάς στην Κομοτηνή, συνεχίζοντας το πλάνο αναβάθμισης της αγοραστικής εμπειρίας των καταναλωτών.

Όπως επισημαίνει σχετική ανακοίνωση, με επένδυση ύψους 4,6 εκατομμυρίων ευρώ, το ανανεωμένο κατάστημα στη Β’ Ε.Ο. Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης προσφέρει έναν εντυπωσιακό χώρο πώλησης 1.644 τ.μ., συνδυάζοντας καινοτομία, άνεση και βιωσιμότητα.

Βασικά χαρακτηριστικά του καταστήματος:

  • 130 θέσεις στάθμευσης, για άνετη πρόσβαση και εξυπηρέτηση, ώστε οι επισκέπτες να απολαμβάνουν μια απρόσκοπτη εμπειρία αγορών.
  • 5 ταμεία και 7 self-checkout, προσφέροντας ευελιξία και ταχύτητα στις συναλλαγές για μια άμεση και ευχάριστη εμπειρία, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της καθημερινότητας.
  • 1 διπλός φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων (2 θέσεις φόρτισης), που θα είναι σύντομα διαθέσιμος, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας για βιώσιμη κινητικότητα.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Lidl Ελλάς συνεχίζει να επενδύει σε καταστήματα που συνδυάζουν λειτουργικότητα, άνεση και σεβασμό στο περιβάλλον, προσφέροντας στους πελάτες της μια μοναδική εμπειρία αγορών που αξίζει σε όλους.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κίμων: «Η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη» - Γιατί είναι το απόλυτο game changer

ΕΝΦΙΑ: 20 μυστικά για λιγότερο φόρο - Ποιοι θα κερδίσουν έκπτωση έως 20%

Πάνω από 5 δισ. ευρώ το κούρεμα οφειλών μέσω Εξωδικαστικού - Πόσα δάνεια ρύθμισαν οι servicers

tags:
Lidl
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider