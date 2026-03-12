Η Ρωσία κάνει έκκληση σε Ισραήλ και ΗΠΑ να σταματήσουν τις επιθέσεις τους στο Ιράν

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα χαρακτήρισε υπερβολικά δύσκολη την ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή.

Η Ρωσία έκανε σήμερα έκκληση στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ να σταματήσουν τις επιθέσεις τους στο Ιράν και να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα χαρακτήρισε υπερβολικά δύσκολη την ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή και σχολίασε ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης προκαλεί έντονη ανησυχία.

«Η Ρωσία θα συνεχίσει να πραγματοποιεί βήματα προς τον τερματισμό της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή το συντομότερο δυνατό και την επίλυση τυχόν διαφωνιών με ειρηνικά μέσα. Ο αριθμός των θυμάτων της παράνομης στρατιωτικής δράσης της Ουάσινγκτον και του Τελ Αβίβ μεταξύ των αμάχων στο Ιράν, σύμφωνα με τις αρχές, ανέρχεται σε χιλιάδες», σχολίασε η Ζαχάροβα στους δημοσιογράφους.

Από την πλευρά του, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για «συνέργεια» στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.

«Η αδιαφορία και η συναίνεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίθεση, στις ωμότητες και τις αγριότητες που διαπράττονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν ισοδυναμούν με τίποτε άλλο παρά με συνέργεια», έγραψε στο Χ ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαΐλ Μπαγάι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ