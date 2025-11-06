Το στοίχημα του νέου επικεφαλής της Lidl Ελλάς

Η αλλαγή στη διοικητική πυραμίδα του λιανεμπορικού ομίλου έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία. Πώς θα θωρακίσει τη δεύτερη θέση βάσει τζίρου και πώς θα παραμείνει ανταγωνιστικός "παίκτης" στην εγχώρια αγορά των σούπερ μάρκετ.

Μια σημαντική αλλαγή στη διοικητική της πυραμίδα ανακοίνωσε η Lidl Ελλάς, γνωστοποιώντας πως από τις αρχές Μαρτίου 2026 καθήκοντα προέδρου και Chief Executive Officer της Lidl Ελλάς και της Lidl Κύπρου θα αναλάβει ο Μίλτος Φοροζίδης.

Ο Martin Brandenburger, Chief Executive Officer και πρόεδρος διοίκησης της Lidl Ελλάς και Lidl Κύπρου θα παραδώσει μετά από τέσσερα χρόνια την προεδρία της διοίκησης στον κ. Φοροζίδη στα τέλη του ερχόμενου Φεβρουαρίου, με τον τελευταίο να αναλαμβάνει προσωρινά τη θέση του Chief Executive Officer με ισχύ από 1η Μαρτίου.

Παράλληλα, από την 1η Μαρτίου 2026, ο Martin Brandenburger θα αναλάβει τη θέση του Chief Executive Officer της Lidl Ιταλίας και Lidl Μάλτας.

Ποιος είναι ο Μίλτος Φοροζίδης

Ο Μίλτος Φοροζίδης εργάζεται στη Lidl εδώ και 15 χρόνια και έχει διατελέσει σε διάφορες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή ασκεί καθήκοντα Chief Operations Officer της Lidl Ελλάς και Lidl Κύπρου. Παράλληλα, διαθέτει και εκτενή διεθνή εμπειρία, έχοντας θητεύσει, μεταξύ άλλων, στη διοίκηση της Lidl Δανίας και της Lidl Γερμανίας.

Η επόμενη μέρα

H αλλαγή διοικητικής σκυτάλης έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη Lidl Ελλάς. Και αυτό γιατί ο λιανεμπορικός όμιλος βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση, από πλευράς κύκλου εργασιών, στην κατάταξη των εγχώριων αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

«Για να απαντήσουμε σε ένα διαχρονικό σας ερώτημα, ναι, είμαστε υπερήφανοι που βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση του ελληνικού λιανεμπορίου τροφίμων», δήλωνε στα τέλη του 2024 στους δημοσιογράφους ο Martin Brandenburger.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Lidl Ελλάς, λόγω της εταιρικής της μορφής δεν δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύκλος εργασιών της φέρεται να ξεπέρασε τα 2 δισ. ευρώ το 2024. Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη θέση της λίστας φιγουράρει ο όμιλος Σκλαβενίτης με κύκλο εργασιών 5,56 δισ. ευρώ το 2024, ενώ, όπως όλα δείχνουν, στην τρίτη θέση φιγουράρει η αλυσίδα ΑΒ Βασιλόπουλος με κύκλο εργασιών ύψους 1,94 δισ. ευρώ πέρυσι.

Ωστόσο, η διασφάλιση της δεύτερης θέσης στη γενική κατάταξη αποτελεί και το μεγάλο στοίχημα της Lidl Ελλάς. Η αλυσίδα καλείται να εδραιώσει τα «κεκτημένα της», την ώρα που το οικοσύστημα της οργανωμένης λιανικής κινείται σε τροχιά πλήρους μετασχηματισμού στη σκιά των μεγάλων προκλήσεων που ανέδειξαν οι κρίσεις των τελευταίων ετών. Την ίδια ώρα, ολοένα και εντείνεται η συγκέντρωση του κλάδου σε λίγες και μεγάλες αλυσίδες, μέσα από καθοριστικά deals που αλλάζουν άρδην ισορροπίες και συσχετισμούς που ίσχυαν για χρόνια. Deals που, όπως φαίνεται, θα συνεχιστούν…

Οι επενδύσεις

Για τη διασφάλιση της θέσης του στην αγορά, ο λιανεμπορικός όμιλος υλοποιεί σειρά εμβληματικών επενδύσεων.

Κατά τις πληροφορίες, προχωρούν κανονικά οι σχεδιασμοί της αλυσίδας για τη δημιουργία ενός νέου κέντρου διανομής στην Ελευσίνα, προκειμένου να ενισχυθούν έτι περαιτέρω οι λειτουργίες της καθημερινής τροφοδοσίας των φρέσκων προϊόντων στα καταστήματα της αλυσίδας σε όλη την Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μια επένδυση ύψους 100 εκατ. ευρώ, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το 2029. Το νέο logistics center θα έχει έκταση 60.000 τμ.

Ταυτόχρονα, δε, η Lidl Ελλάς ποντάρει συνεχώς στην επέκταση αλλά και στον εκσυγχρονισμό του δικτύου καταστημάτων της.

Στα μέσα του περασμένου Σεπτεμβρίου εγκαινίασε ένα νέο κατάστημα στο Αιγάλεω Αττικής, στη Λεωφόρο Κηφισού 42, σε μια επένδυση που ξεπερνά τα 12,4 εκατ. ευρώ. Προηγήθηκαν στις 24 Ιουλίου τα εγκαίνια του πλήρως ανακατασκευασμένου καταστήματός της στην Αθήνα, επί της οδού Θηβών 186 στον Ρέντη, σε μια επένδυση άνω των 1,5 εκατ. ευρώ. Το νέο κατάστημα, συνολικής επιφάνειας 977 τμ, σχεδιάστηκε με γνώμονα την καινοτομία, τη λειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση του πελάτη. Τον περασμένο Μάιο είχαν πραγματοποιηθεί και τα εγκαίνια του πλήρως ανακατασκευασμένου καταστήματος της αλυσίδας στη Χερσόνησο Κρήτης, επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου, σε μια επένδυση άνω των 5,9 εκατ. ευρώ. Το νέο κατάστημα εκτείνεται πλέον σε 1.269 τ.μ.

Το πρόστιμο

Στο μεταξύ, η Lidl Ελλάς ήταν η μια από τις δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ στις οποίες υπέβαλε πρόστιμο τον Σεπτέμβριο του 2025 το υπουργείο Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Lidl Ελλάς χαρακτήρισε, τότε, σε ανακοίνωσή της, άδικο και αυθαίρετο το πρόστιμο των 805,34 χιλ. ευρώ που επέβαλε η ΔΙΜΕΑ για παραβιάσεις στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, με την αλυσίδα να εξηγεί πως η απόφαση στηρίζεται σε νομική βάση που έχει καταργηθεί και να ξεκαθαρίζει πως δεν θα δεχτεί κατηγορίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Η Lidl Ελλάς σέβεται πλήρως τον νόμο και το έργο των αρμόδιων αρχών. Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι ο έλεγχος που ξεκίνησε από την Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) τον Ιούλιο του 2024 και το πρόστιμο που επιβλήθηκε σήμερα είναι άδικο και αυθαίρετο, καθώς βασίζεται σε μια νομική βάση που έχει έκτοτε καταργηθεί, η οποία ήταν μη εφαρμόσιμη και ασαφής.

Η φερόμενη παράβαση αφορά σε 32 προϊόντα σε σύνολο 510 προϊόντων που ελέγχθηκαν. Διαμαρτυρόμαστε για τη μέθοδο υπολογισμού που χρησιμοποίησε η Εποπτική Αρχή και ως εκ τούτου θα εξαντλήσουμε όλα τα νομικά μέτρα που μας παρέχονται.

Είναι σημαντικό για εμάς να τονίσουμε ότι η Lidl Ελλάς ανέκαθεν υπερασπιζόταν την ακεραιότητα και την κοινωνική υπευθυνότητα. Σε μια εποχή που οι Έλληνες καταναλωτές υποφέρουν από τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών, εμείς αγωνιζόμαστε καθημερινά για να κρατήσουμε τις τιμές σταθερές και προσιτές. Τον τελευταίο χρόνο, για παράδειγμα, αφήσαμε αμετάβλητες τις τιμές σε πάνω από 1.000 προϊόντα και μειώσαμε τις τιμές σε περισσότερα από 500 προϊόντα.

Το ξεκαθαρίζουμε: δε δεχόμαστε κατηγορίες και πρακτικές που απαξιώνουν αδικαιολόγητα τις προσπάθειές μας και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η Lidl Ελλάς ήταν, είναι και θα παραμείνει στο πλευρό των Ελλήνων καταναλωτών - με διαφάνεια, αξιοπιστία και σεβασμό στην αξία κάθε ευρώ», αναφερόταν στην ανακοίνωση.