Το μπάσιμο της Snappi και οι χρεώσεις της Natech

Ένα ουσιαστικό κενό που έχει αφήσει ανεκμετάλλευτο η παραδοσιακή τραπεζική επιχειρεί να καλύψει η Snappi Bank. Η νέα σύμβασης συνεργασίας, με τη Natech και το κόστος.

Ένα ουσιαστικό κενό που έχει αφήσει ανεκμετάλλευτο η παραδοσιακή τραπεζική επιχειρεί να καλύψει η Snappi Bank, προσφέροντας ευέλικτα χρηματοοικονομικά προϊόντα και άμεση, πλήρως ψηφιακή εξυπηρέτηση, σχεδιασμένη γύρω από τις πραγματικές ανάγκες των πελατών της.

Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζεται ήδη στα πρώτα αναπτυξιακά της βήματα στην εγχώρια αγορά. Ως η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Snappi ξεπέρασε το «φράγμα» των 50.000 χρηστών μέσα στους πρώτους τέσσερις μήνες λειτουργίας της. Η ταχύτατη αποδοχή από το κοινό επιβεβαιώνει ότι η ψηφιακή τραπεζική, όταν συνδυάζεται με ανθρώπινη υποστήριξη, λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης και οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Η Snappi, μια ψηφιακή τράπεζα με χαμηλό capex και χωρίς φυσικά καταστήματα, θέτει ως στόχο τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης σε περίπου 1 εκατ. χρήστες εντός της επόμενης τριετίας, με βασικό κανάλι «ανάπτυξης» την ελληνική αγορά κατά τη φετινή χρονιά, με την επέκταση των δραστηριοτήτων της σε τρεις έως τέσσερις χώρες από το 2027 και έπειτα.

Στην πράξη, η στρατηγική αυτή αποτυπώνεται στον τρόπο με τον οποίο η Snappi προσεγγίζει τις μικροπιστώσεις, επανασχεδιάζοντας προϊόντα που μέχρι σήμερα χαρακτηρίζονταν από πολυπλοκότητα και περιορισμένη πρόσβαση.

Με το Snappi Pay Later, οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν αγαθά άμεσα και να τα εξοφλήσουν σε τέσσερις άτοκες δόσεις χωρίς χρήση κάρτας, ενώ μέσω του Cash Now 2-1-0 αποκτούν άμεση πρόσβαση σε ποσά έως 1.000 ευρώ. Η διαδικασία αίτησης ολοκληρώνεται σε λιγότερο από δύο λεπτά, με αυτοματοποιημένη απόφαση σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Το μοντέλο τιμολόγησης δεν περιλαμβάνει επιτόκιο, αλλά μία εφάπαξ χρέωση υπηρεσίας, ενώ η πρόωρη αποπληρωμή ανταμείβεται με χαμηλότερο συνολικό κόστος για τον χρήστη. Η ζήτηση που ήδη εκδηλώνεται για το συγκεκριμένο προϊόν είναι ιδιαιτέρως υψηλή, με τη Snappi να δίνει προτεραιότητα στην παρακολούθηση της πρώτης φάσης αποπληρωμών, προσέγγιση που αντανακλά μια ευρύτερη λογική διασφάλισης της βιωσιμότητας του πιστοδοτικού μοντέλου, προτού εμπλουτίσει τις δανειακές της λύσεις.

Εντός Φεβρουαρίου, η Snappi θα διευρύνει την γκάμα προϊόντων της, προσφέροντας προσαρμοσμένα χαρτοφυλάκια επενδύσεων και αποταμίευσης, μέσω πλήρως αυτοματοποιημένων λύσεων, βασισμένα στους στόχους και το προφίλ κινδύνου κάθε επενδυτή.

Τι θα χρεώνει η Natech τη Snappi

Παράλληλα, η Snappi αναμένεται να προχωρήσει σε επικύρωση της τροποποίηση της σύμβασης συνεργασίας με τη Natech, μια εκ των δύο μετόχων της, με ποσοστό 45% (το υπόλοιπο 55% κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς).

Το νέο πλαίσιο, με διάρκεια έως 31.12.2027, περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού και τεχνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης αποκλειστικής ομάδας ανάπτυξης mobile εφαρμογών, με δυνατότητα προσαρμογής της σύνθεσης της ομάδας και των αμοιβών, ανάλογα με τις ανάγκες της τράπεζας και τον πληθωρισμό.

Αναλυτικότερα, το νέο πλαίσιο συνεργασίας περιλαμβάνει

(α) τη σύσταση αποκλειστικής ομάδας ανάπτυξης mobile εφαρμογών (Exclusive Mobile Development Team) αρχικά 16 στελεχών πλήρους απασχόλησης, με μηνιαίο κόστος 13.500 ευρώ ανά Engineering Manager και 11.500 ευρώ ανά Mobile Developer, με δυνατότητα αύξησης ή μείωσης των μελών της εν λόγω ομάδας, κατόπιν αιτήματος της τράπεζας και

(β) την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης προϊόντος (Product Development Services) σε καθεστώς πραγματικής απασχόλησης (time-and- materials), με ημερήσιες χρεώσεις μεταξύ 390 - 900 ευρώ ανάλογα με την ειδικότητα και το επίπεδο εμπειρίας. Οι αμοιβές θα προσαρμοστούν ανάλογα με τον πληθωρισμό από 1/1/2027.

Σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις, η Snappi ολοκλήρωσε τη χρήση του 2024 με ζημιές μετά από φόρους ύψους 7,96 εκατ. ευρώ, έναντι 5,645 εκατ. το 2023. Μέχρι το 2027 αναμένεται να περάσει σε breakeven.