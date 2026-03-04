Χέγκσεθ: Νεκρός ο «εγκέφαλος» του σχεδίου δολοφονίας Τραμπ - Το Ιράν είναι τελειωμένο

«Οι ΗΠΑ κερδίζουν στο Ιράν» ανέφερε και ανήγγειλε πως περισσότερες αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις καταφθάνουν στην περιοχή.

Νεκρός είναι ο ηγέτης ιρανικής μονάδας που βρισκόταν πίσω από σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. «Ο επικεφαλής της μονάδας που επιχείρησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο Τραμπ εντοπίστηκε και σκοτώθηκε. Το Ιράν προσπάθησε να σκοτώσει τον πρόεδρο Τραμπ. Και ο πρόεδρος Τραμπ ήταν αυτός που τελικά γέλασε τελευταίος», τόνισε στους δημοσιογράφους.

Δεν κατονόμασε το άτομο, αλλά ανέφερε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη. Το Ιράν είχε αρνηθεί τον Ιανουάριο του 2025 ότι είχε οργανώσει σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του ίδιου του Τραμπ και της αμερικανικής κυβέρνησης. Παράλληλα, δήλωσε ότι «μόλις ξεκινήσαμε», αναφερόμενος στις αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

«Οι ΗΠΑ κερδίζουν στο Ιράν» ανέφερε και ανήγγειλε πως περισσότερες αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις καταφθάνουν στην περιοχή. «Η αεράμυνά μας, καθώς και εκείνη των συμμάχων μας, έχει επαρκείς δυνατότητες. Μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή τη σύγκρουση όσο χρειαστεί» επεσήμανε, εκτιμώντας ταυτόχρονα πως: «το Ιράν είναι τελειωμένο και το γνωρίζουν».

«Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα έχουν πλήρη έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Αναμένονται νέα και μεγαλύτερα κύματα επιθέσεων», καθώς μόλις ξεκινάμε. Οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν απεριόριστο απόθεμα κατευθυνόμενων βομβών βαρύτητας. Αυτή η σύγκρουση δεν σχεδιάστηκε ποτέ για να είναι δίκαιη - και δεν είναι. Τους χτυπάμε ενώ είναι ήδη αποδυναμωμένοι» πρόσθεσε.

Τον Νοέμβριο του 2024, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε απαγγείλει κατηγορίες σε έναν Ιρανό άνδρα σε σχέση με φερόμενο σχέδιο, το οποίο -σύμφωνα με τις αρχές- είχε διαταχθεί από τους επίλεκτους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, με στόχο τη δολοφονία του Τραμπ. Οι αρχές ανέφεραν ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου ματαίωσαν το σχέδιο πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επίθεση.