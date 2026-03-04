Υγεία

Έκθεση: Περισσότερα από 220 εκατ. παιδιά θα είναι παχύσαρκα έως το 2040

Όπως γράφει ο Guardian, εκτιμάται, επίσης, πως συνολικά πάνω από μισό δισεκατομμύριο παιδιά θα είναι υπέρβαρα.

Περισσότερα από 220 εκατομμύρια παιδιά ενδέχεται να είναι παχύσαρκα έως το 2040, αν δεν ληφθούν άμεσα και δραστικά μέτρα, προειδοποιεί νέα διεθνής έκθεση της World Obesity Federation. Όπως γράφει ο Guardian, εκτιμάται, επίσης, πως συνολικά πάνω από μισό δισεκατομμύριο παιδιά θα είναι υπέρβαρα, απευθύνοντας έκκληση προς τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία πιο υγιών περιβαλλόντων.

Παχυσαρκία
