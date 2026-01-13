Με δυναμική εκκίνηση η κρουαζιέρα το 2026 στο λιμάνι του Πειραιά

Κατά το 2025, το λιμάνι του Πειραιά υποδέχθηκε 863 κρουαζιερόπλοια, ενώ ο συνολικός αριθμός επιβατών ανήλθε σε περίπου 1,85 εκατ. επιβάτες.

Με την άφιξη των πρώτων κρουαζιερόπλοιων, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. εγκαινίασε επισήμως την περίοδο κρουαζιέρας 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ακόμη δυναμικής χρονιάς για το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα εκπρόσωποι της ΟΛΠ Α.Ε. υποδέχτηκαν στον Επιβατικό Σταθμό Α' «Μιαούλης», το Viking Vesta, το νεότερο πλοίο της Viking Cruises, το οποίο θα πραγματοποιήσει συνολικά ακόμη 12 προσεγγίσεις εντός του 2026, ενισχύοντας περαιτέρω τη σταθερή συνεργασία της εταιρείας με το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Επίσης, στελέχη της ΟΛΠ Α.Ε. επισκέφθηκαν το κρουαζιερόπλοιο MSC Lirica, το οποίο θα επισκεφθεί το λιμάνι του Πειραιά συνολικά 13 φορές εντός του 2026 πραγματοποιώντας μερική αποβίβαση επιβατών. Έτσι επιβεβαιώνεται η διαρκής παρουσία και συνεργασία κορυφαίων διεθνών εταιρειών κρουαζιέρας με το λιμάνι του Πειραιά.

Με αφορμή την έναρξη της περιόδου κρουαζιέρας 2026, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Su Xudong, υπογράμμισε τη σταθερά αυξανόμενη δυναμική της κρουαζιέρας στον Πειραιάv, επισημαίνοντας ότι η στρατηγική γεωγραφική θέση του λιμένα, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες επενδύσεις και τη συστηματική αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών,συμβάλλουν ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα.

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών του, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του λιμένα ως στρατηγικού κόμβου κρουαζιέρας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ