ΔΙΑΣ: Νέο ιστορικό υψηλό σε όγκο και αξία συναλλαγών το 2025

Ισχυρά αποτελέσματα παρουσίασε η ΔΙΑΣ Α.Ε. για το 2025, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως κρίσιμη εθνική υποδομή πληρωμών και βασικό επιταχυντή της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του 2025, μέσω του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ πραγματοποιήθηκαν 540,4 εκατομμύρια συναλλαγές, αυξημένες κατά 15,7% σε ετήσια βάση, ενώ η συνολική αξία τους ανήλθε σε 544,4 δισ. ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό στα 36 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας. Από το σύνολο των συναλλαγών, 126,4 εκατομμύρια συναλλαγές, αξίας 10,9 δισ. ευρώ, αφορούν τα προϊόντα της υπηρεσίας IRIS payments.

Η μέση ημερήσια δραστηριότητα ανήλθε σε 2,2 εκατομμύρια συναλλαγές αξίας 2,2 δισ. ευρώ, ενώ στις 24 Νοεμβρίου 2025 καταγράφηκε ημερήσιο ρεκόρ 6 εκατομμυρίων συναλλαγών αξίας 3,5 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της υποδομής της ΔΙΑΣ.

«Το 2025 ανέδειξε ότι οι ψηφιακές πληρωμές στην Ελλάδα δεν ακολουθούν απλώς την οικονομική ανάπτυξη - τη διαμορφώνουν. Την περίοδο 2020-2025, ο όγκος συναλλαγών του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ αυξανόταν με ετήσιο σύνθετο ρυθμό (CAGR) 13%, σχεδόν διπλάσιο από τον αντίστοιχο ρυθμό μεγέθυνσης του ονομαστικού ΑΕΠ της χώρας. Το γεγονός αυτό, αποτυπώνει την επιτυχία των πολιτικών ψηφιοποίησης και ενίσχυσης των άμεσων πληρωμών. Υπογραμμίζει παράλληλα τη δύναμη της συνεργασίας της ΔΙΑΣ με τις τράπεζες, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την Πολιτεία, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο των κρίσιμων υποδομών πληρωμών ως επιταχυντών της οικονομικής δραστηριότητας. Οι άμεσες πληρωμές εξελίσσονται σε καθολικές υπηρεσίες καθημερινών συναλλαγών για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη ρευστότητα και τη χρηματοοικονομική συμπερίληψη στη χώρα», ανέφερε η Σταυρούλα Καμπουρίδου, CEO της ΔΙΑΣ Α.Ε.

Εκρηκτική άνοδος άμεσων πληρωμών

Το 2025 επιβεβαίωσε τον καθοριστικό ρόλο των άμεσων πληρωμών:

122,1 εκατ. άμεσες πληρωμές (+72,8% σε σχέση με το 2024)

Οι άμεσες πληρωμές αντιπροσωπεύουν το 27% των μεταφορών πίστωσης

Ιστορικό υψηλό: 15,4 εκατ. άμεσες πληρωμές τον Δεκέμβριο 2025

Peak επεξεργασίας: 235 συναλλαγές/δευτερόλεπτο (14/12/2025)

IRIS - Καθολική υιοθέτηση

IRIS P2P:

111,4 εκατ. συναλλαγές (+90% ετησίως)

4,3 εκατ. χρήστες

IRIS P2Pro:

583.445 επαγγελματίες

+197% συναλλαγές έναντι 2024

IRIS Commerce:

+70,8% αύξηση συναλλαγών

Παρουσία σε ~1,2 εκατ. POS & 70.000 e-shops

Ενίσχυση της χρηστικότητας του IRIS με διπλασιασμό των ημερήσιων ορίων

Σε συνέχεια της ισχυρής δυναμικής του IRIS και της ευρείας υιοθέτησής του, η ΔΙΑΣ προχωρά από τις 15 Ιανουαρίου 2026 στον διπλασιασμό των ημερήσιων ορίων συναλλαγών για τα προϊόντα IRIS Person to Person (P2P) και IRIS Person to Professionals (P2Pro).

Συγκεκριμένα, οι χρήστες μπορούν πλέον:

να αποστέλλουν έως 1.000 ευρώ ημερησίως σε ιδιώτες μέσω IRIS P2P (με μηνιαίο όριο 5.000 ευρώ),

έως 1.000 ευρώ ημερησίως σε ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις μέσω IRIS P2Pro.

Η αύξηση των ορίων αντανακλά την εμπιστοσύνη που δείχνουν καθημερινά εκατομμύρια χρήστες στο IRIS και ακολουθεί τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, ενισχύοντας περαιτέρω την ευελιξία και τη χρηστικότητα των άμεσων πληρωμών στην καθημερινή και επαγγελματική δραστηριότητα.

Συστημική ανάπτυξη του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ

Πέρα από τη δυναμική των instant payments, το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ παρουσίασε το 2025 ευρεία και ισορροπημένη ανάπτυξη σε όλο το φάσμα των διατραπεζικών υπηρεσιών. Υπηρεσίες όπως οι RF/QR πληρωμές και οι πάγιες εντολές, αντιπροσώπευσαν το 38,6% του συνόλου των συναλλαγών, ενισχύοντας τη σταθερότητα του οικοσυστήματος. Παράλληλα, οι διατραπεζικές συναλλαγές ΑΤΜ κατέγραψαν αύξηση 27,7% σε σχέση με το 2024, υπογραμμίζοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των υπηρεσιών πληρωμών.