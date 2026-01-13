Δίκη Novartis: Ένοχοι οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλη - Το μήνυμα Σαμαρά

«Ήθελαν την πολιτική περιθωριοποίηση και φίμωσή μου κυρίως για τα εθνικά θέματα, και ειδικά για τη Συμφωνία των Πρεσπών», είπε.

Τελεσίδικα ένοχοι κρίθηκαν οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis, Φιλίστορας Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη, στην δεύτερη δίκη για όσα ψευδώς ισχυρίστηκαν περί χρηματισμού πολιτικών προσώπων.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο που σε λίγο θα εκδώσει την απόφαση του επί των ποινών, αποδέχθηκε την εισαγγελική πρόταση και έκρινε,όπως και πρωτοδίκως, ότι οι «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» διέπραξαν τα αδικήματα της ψευδούς κατάθεσης και της ψευδούς καταμήνυσης που τους αποδίδουν, ανά περίπτωση,στις μηνύσεις τους, οι θιγέντες πολιτικοί.

Ειδικότερα,το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον Φ. Δεστεμπασίδη για δύο πράξεις ενώ την Μ. Μαραγγέλη για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση που αφορούν ισχυρισμούς της για τους Άδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Αντώνη Σαμαρά και Γιάννη Λοβέρδο. Παράλληλα απάλλαξε την κατηγορούμενη για τρεις πράξεις λόγω παραγραφής και έπαυσε την δίωξη σε βάρος της για πράξη που αφορά τον Μάριο Σαλμά.

Και στους δύο αναγνωρίστηκε, όπως και πρωτοδίκως, το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Η απόφαση των δικαστών επί της ενοχής, υιοθέτησε την εισήγηση της εισαγγελέως που με ιδιαίτερα αυστηρό τόνο είχε αναφέρει στην αγόρευση της πριν λίγες ημέρες: «Έχουν ευθύνη, όχι την πλήρη ευθύνη, για τη δολοφονία χαρακτήρα που υπέστησαν το 2018, δέκα πολιτικά πρόσωπα».

Η εισαγγελέας τόνισε πως οι δύο κατηγορούμενοι κατέθεσαν «ελαφρά τη καρδία» όχι γεγονότα που είδαν, αλλά αυτά που συνήγαγαν και ήταν επικριτική καθώς και οι δύο κατηγορούμενοι στις απολογίες τους, επικαλέστηκαν ουσιαστικά όσα έλεγε ο τότε επικεφαλής της Novartis Κωνσταντίνος Φρουζής, «μία σκοτεινή προσωπικότητα», και όχι συμβάντα για τα οποία είχαν άμεση αντίληψη οι ίδιοι.

«Πηγή γνώσης μου ήταν ο Φρουζής» είπε χαρακτηριστικά στην απολογία του ο Φ. Δεστεμπασίδης ο οποίος είπε στο δικαστήριο πως ουδέποτε είδε ο ίδιος να χρηματίζονται πολιτικά πρόσωπα και πως αυτά που είχε καταθέσει στην τότε Εισαγγελία Διαφθοράς ήταν αυτά που αφηγούνταν ο Φρουζής.

Η Μαρία Μαραγγέλη στην απολογία της είπε ότι είχε δει φακέλους με μετρητά που θα παραδίδονταν σε πολιτικά πρόσωπα. «Τα χρήματα κινούνταν εκτός τραπεζικού συστήματος από τον κ. Φρουζή. Ήμουν παραδίπλα όταν ο Φρουζής έδινε φακέλους με μετρητά. Χρήματα μπήκαν και παραδόθηκαν εκεί όπου έπρεπε να φτάσουν. Ήμουν μπροστά, έβλεπα τα χρήματα να μπαίνουν σε φακέλους. Οι φάκελοι έβγαιναν και δινόντουσαν. Τώρα αν είχαν άλλους φακέλους μέσα με χαρτοπετσέτες, τι να πω… και τότε με το Μέγαρο Μαξίμου, επειδή έγινε ντόρος. Εγώ τα χρήματα τα είδα να μπαίνουν σε βαλίτσα. Πήγε εκεί ο Φρουζής... Η βαλίτσα γύρισε άδεια. Γύρισε και διατυμπάνιζε ότι γύρισε άδεια βαλίτσα και τα πετύχαμε αυτά που θέλαμε», είχε πει στην απολογία της.

Σε πρώτο βαθμό το δικαστήριο, αναγνωρίζοντας το ελαφρυντικό του σύννομου βίου στους κατηγορουμένους, είχε καταδικάσει τον Δεστεμπασίδη σε φυλάκιση 25 μηνών και την Μαραγγέλη σε 33 μήνες.

Μετά την απόφαση επί της ενοχής ο δικηγόρος του Άδωνι Γεωργιάδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος δήλωσε: «Οι δυο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν τελεσίδικα ότι κατέθεσαν και μήνυσαν ψευδώς τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Ήταν χυδαίο ψέμα ότι δήθεν δωροδοκήθηκε ο κ. Γεωργιάδης. Η πρώην εισαγγελέας διαφθοράς κ. Ελένη Τουλουπάκη χαρακτήρισε ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος τους δύο καταδικασθέντες και έτσι αυτοί έχοντας ποινική ασυλία, συκοφάντησαν 10 διακεκριμένους πολιτικούς. Ευτυχώς η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής απέτυχε».

Σαμαράς: «Η απόφαση πιστοποιεί την πολιτική σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ»

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έκανε την εξής δήλωση για την υπόθεση της Novartis:

«Η απόφαση της Δικαιοσύνης, και στον δεύτερο βαθμό, πιστοποιεί την πολιτική σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Οι δύο ψευδομάρτυρες είπαν συνειδητά ψέματα με μόνο στόχο τη σπίλωση της τιμής και της υπόληψής μου. Ήθελαν την πολιτική περιθωριοποίηση και φίμωσή μου κυρίως για τα εθνικά θέματα, και ειδικά για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Οι σκευωροί διέσυραν έτσι και τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς. Το ομολόγησε εξάλλου ο ίδιος ο ηθικός αυτουργός, ο κ. Τσίπρας, στο βιβλίο του.

Είχα εξαρχής δηλώσει ότι την υπόθεση αυτή θα την πάω "μέχρι τέλους". Αυτό και έκανα. Γιατί ο μόνος εθνικά επωφελής δρόμος στην πολιτική είναι πάντοτε ο δρόμος της αλήθειας. Για όλους και για όλα...».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ