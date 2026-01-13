Με προσφορές ξεκινά η χρονιά για τις αεροπορικές

Με εκπτώσεις στους ναύλους που φτάνουν έως και το 60% ξεκινούν τη νέα χρονιά οι αεροπορικές ενώ εμπλουτίζουν και τα δρομολόγια τους για το 2026.

Δυναμική εκκίνηση της χρονιάς φιλοδοξούν να επιτύχουν οι αεροπορικές εταιρείες, ξεκινώντας το νέο έτος με προσφορές. Μετά από χρονιές ρεκόρ που διαδέχονται η μια την άλλη, χάρη στις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της χώρας, και δεδομένων των ταξιδιών των Ελλήνων και προς το εξωτερικό που έχουν ανακάμψει, οι αερομεταφορείς, εγχώριοι και διεθνείς, συνεχίζουν να ποντάρουν στην Ελλάδα, ενόσω μάλιστα ο ανταγωνισμός φουντώνει. Σε αυτό το πλαίσιο πέρα από την αύξηση των συνδέσεων που δρομολογούν για την τρέχουσα χρονιά, προσπαθούν να διασφαλίσουν μια καλή εκκίνηση μέσω μεγάλων εκπτώσεων στους ναύλους τους.

Με μεγάλες προσφορές στους ναύλους ξεκινά η χρονιά

Αρχής γενομένης της νέας χρονιάς, για παράδειγμα, ο μεγαλύτερος εγχώριος αερομεταφορέας της χώρας, Aegean, ξεκίνησε τις προσφορές έως και 50% σε όλες τις πτήσεις που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου και 24ης Οκτωβρίου 2026. Ενδεικτικά, με μια απλή αναζήτησή εντοπίζει κανείς πτήσεις για Φλωρεντία τον Μάρτιο που ξεκινούν από 51,45 ευρώ, για Μιλάνο από 40 ευρώ, για Κοπεγχάχη με 63 ευρώ, για Βαρκελώνη από 59 ευρώ και για Εδιμβούργο από 51 ευρώ ενώ βρίσκει εισιτήριο έναντι 56 ευρώ ακόμα και για Ίμπιζα από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο. Με έκπτωση 50% προσφέρονται και οι πτήσεις εσωτερικού σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Για παράδειγμα μπορεί να ταξιδέψει κανείς για Αλεξανδρούπολη με 25 ευρώ για με 39 ευρώ για Κέρκυρα και για Χανιά, ενώ στα 34 ευρώ εντοπίζεται το φθηνότερο εισιτήριο για Χίο ( σ.σ. οι τιμές είναι ενδεικτικές και ποικίλλουν ανάλογα την ημερομηνία ενώ δεν περιλαμβάνουν φόρους αεροδρομίων).

Αντίστοιχα και η έτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία, Sky Express, έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες προσφορές που φτάνουν έως και το 60% σε ναύλους για προορισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού. Έως και τις 15/01/2026 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν θέσεις για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από τις 19/01 έως και τις 20/10 του 2026. Ειδικά για την χειμερινή περίοδο μάλιστα προσφέρονται πτήσεις που ξεκινούν από 13 ευρώ για την Χίο τον Μάρτιο, από 21 ευρώ για την Αλεξανδρούπολη τον Φεβρουάριο, και από 22 ευρώ για το Ηράκλειο Κρήτης τον Μάρτιο. Αντίστοιχα βρίσκει κανείς πτήσεις με 25 ευρώ για Θεσσαλονίκη, με 31 ευρώ για Χανιά και με 32 ή και 33 ευρώ για Ρόδο, Μυτιλήνη, Κω, Σαντορίνη, και Χανιά. Προσφορές υπάρχουν και και το δίκτυο εξωτερικού, το οποίο έχει εμπλουτιστεί το τελευταίο διάστημα. Για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν τον Φεβρουάριο από Θεσσαλονίκη για Ντίσελντοφ ξεκινούν από 33 ευρώ, από Αθήνα για Τελ Αβίβ από 33 ευρώ και για Βιέννη με 36 ευρώ. Αντίστοιχα εντοπίζονται ναύλοι από Αθήνα για Μιλάνο, Ρώμη, Παρίσι στα 23 έως και 32 ευρώ.

Σε προσφορές προχωρούν και οι ξένοι αερομεταφορείς που συνδέουν την χώρα μας με την δημοφιλείς προορισμούς του εξωτερικού. Παράδειγμα η EasyJet προσφέρει εκπτώσεις έως και 20%, από την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 έως τη 01:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου 2026. Η προσφορά εντάσσεται στο πρόγραμμα προσφορών του αερομεταφορεά «Big Orange Sale» και αφορά 20.000 θέσεις για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 19 Ιανουαρίου 2026 και 13 Δεκεμβρίου 2026, προς ή από την Ελλάδα. Οι εκπτώσεις ισχύουν για επιλεγμένα δρομολόγια και αφορούν ταξίδια και περιλαμβάνουν προορισμούς όπως Λονδίνο (Gatwick), Μιλάνο (Malpensa), στη Νάπολη , Γενεύη, Λυών και Παρίσι (Orly).

Νέες συνδέσεις εγκαινιάζονται το 2026

Πέρα από τις εκπτώσεις, το σύνολο των αερομεταφορέων έχει εμπλουτίσει για το τρέχον έτος και το πτητικό του πρόγραμμα. Σε αυτό το πλαίσιο η Aegean πραγματοποιεί φέτος ένα στρατηγικό άλμα, ξεκινώντας από τον Μάρτιο του 2026 τις πρώτες απευθείας πτήσεις προς Νέο Δελχί, με πέντε εβδομαδιαίες συχνότητες. Την απευθείας σύνδεση της Ινδίας με την Ελλάδα θα εγκαινιάσει λίγο νωρίτερα και η IndiGo. Αντίστοιχα η Sky Express ήδη από το Φθινόπωρο του 2025 έχει αρχίσει να εμπλουτίζει την συνδεσιμότητά της καλύπτοντας την τρέχουσα χρονιά προορισμούς όπως Βερολίνο, Αμβούργο, Λισαβόνα, Μαδρίτη και Λυών ενώ επεκτείνεται και προς Τελ Αβίβ. Παράλληλα, στο χειμερινό πρόγραμμα εντάσσεται η σύνδεση Θεσσαλονίκη–Ντίσελντορφ, ενισχύοντας τη διεθνή ακτινοβολία του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Δυναμικά συνεχίζουν να επενδύουν στην ελληνική αγορά και οι αμερικανικές αεροπορικές. Συγκεκριμένα η United Airlines αναβαθμίζει τη γραμμή Ουάσιγκτον–Αθήνα με αεροσκάφος μεγαλύτερης χωρητικότητας, ενώ η American Airlines επεκτείνεται, εγκαινιάζοντας σύνδεση με Ντάλας και επαναφέροντας πτήσεις από Σικάγο, Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφεια και Σάρλοτ.

Έντονη είναι η κινητότητα και στην περίπτωση της ενίσχυσης συνδεσιμότητας εντός Ευρώπης και μάλιστα με περιφερειακούς ελληνικούς προορισμούς. Για παράδειγμα η British Airways εξετάζει ενισχύσεις προς Κρήτη, Μύκονο και Πρέβεζα, ενώ η Jet2 παρουσιάζει για το 2026 το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει ποτέ για την Ελλάδα, προσθέτοντας νέους εναλλακτικούς προορισμούς, όπως η Σάμος και Μεγανήσι. Αντίστοιχα η Wizz Air εγκαινιάζει τη σύνδεση Τίρανα – Καλαμάτα, η Kuwait Airways επαναφέρει από το καλοκαίρι της τρέχουσας χρονιάς τη σύνδεση Κουβέιτ – Μύκονος ενώ η Ethiopian Airlines προσθέτει μια ακόμα εβδομαδιαία πτήση Αντίς Αμπέμπα – Αθήνα από τις 17 Ιουνίου 2026, φτάνοντας τον συνολικό αριθμό σε πέντε.

