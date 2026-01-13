Κύριος προσκεκλημένος σε συνάντηση εργασίας με κορυφαία στελέχη των μεγαλύτερων εταιρειών καλλυντικών ο Δημήτρης Τσιόδρας

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η δέσμη μέτρων απλοποίησης της χημικής νομοθεσίας (Omnibus VI), για την οποία ο Δημήτρης Τσιόδρας έχει οριστεί εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κύριος προσκεκλημένος σε συνάντηση εργασίας με κορυφαία στελέχη των μεγαλύτερων εταιρειών καλλυντικών όπως Estée Lauder, L’Oréal, Procter & Gamble, Colgate Palmolive, Nivea, Beiersdorf, Haleon, Pierre Fabre και εκπροσώπους από την ιταλική εθνική Ένωση εταιρειών καλλυντικών (Cosmetica Italia) και την Cosmetics Europe ήταν ο Δημήτρης Τσιόδρας.

Στην παρέμβασή του ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ υπογράμμισε την ανάγκη μείωσης του διοικητικού βάρος και της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις, αυξάνοντας την προβλεψιμότητα του νομοθετικού πλαισίου και δημιουργώντας χώρο για περισσότερη ανάπτυξη για έναν σημαντικό και εξωστρεφή κλάδο της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας

Τόνισε παράλληλα ότι απλοποίηση δεν σημαίνει απορρύθμιση υπογραμμίζοντας ότι το νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να προστατεύει τους καταναλωτές, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από επικίνδυνες χημικές ουσίες.

