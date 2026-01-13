Όμιλος Σαράντη: Στρατηγικές επενδύσεις και διεθνής εξωστρέφεια ενισχύουν τη δυναμική του

Το δημοσίευμα εστιάζει στη στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου, βασισμένη σε στοχευμένες επενδύσεις, επιχειρησιακή αριστεία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Τη σταθερή εξέλιξη του Ομίλου Σαράντη σε περιφερειακό ηγέτη με διεθνή προοπτική ανέλυσε ο CEO Γιάννης Μπούρας, σε συνέντευξή του στο TIME Magazine. Μάλιστα, το δημοσίευμα εστιάζει στη στρατηγική ανάπτυξης του ελληνικού Ομίλου, βασισμένη σε στοχευμένες επενδύσεις, επιχειρησιακή αριστεία και βιώσιμη ανάπτυξη, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Με ιστορία άνω των 60 ετών και παρουσία σε 13 χώρες, ο Όμιλος Σαράντη έχει διαμορφώσει ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο που συνδυάζει βαθιά γνώση τοπικών αγορών, ευελιξία και αποτελεσματική υλοποίηση στρατηγικών επιλογών. Στη συνέντευξή του, ο κ. Μπούρας αναφέρεται στη στρατηγική εξαγορά της πολωνικής εταιρείας Stella Pack, η οποία ενίσχυσε το αποτύπωμα του Ομίλου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και προσέθεσε 88 εκατ. δολάρια στον κύκλο εργασιών.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά: «Η εξαγορά της Stella Pack αποτέλεσε ένα στρατηγικό βήμα με ουσιαστικό αντίκτυπο. Η επιτυχής ενσωμάτωσή της επιβεβαιώνει ότι κάθε νέα επένδυση ενισχύει τη συνολική αξία και τις δυνατότητες του Ομίλου». Το TIME Magazine υπογραμμίζει επίσης τη σημαντική οικονομική πρόοδο του Ομίλου, με τα έσοδα να αυξάνονται από 445 εκατ. δολάρια το 2020 σε πάνω από 700 εκατ. δολάρια το 2024, ενώ η κερδοφορία σχεδόν διπλασιάστηκε.

Παράλληλα, αναδεικνύεται η οργανική ανάπτυξη ως βασικός πυλώνας της στρατηγικής του Ομίλου, μέσω επενδύσεων στην καινοτομία, την ενίσχυση των core brands και τη συνεχή βελτίωση της εμπορικής και παραγωγικής του βάσης. Η επένδυση σε υποδομές, η εφαρμογή της HERO φιλοσοφίας στα προϊόντα και η οργανωτική αναδιάρθρωση αποτελούν βασικούς μοχλούς αυτής της πορείας. Παράλληλα, η είσοδος στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο διεθνούς ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη στρατηγική ESG του Ομίλου, με σαφείς στόχους όπως η μείωση των εκπομπών CO₂ κατά 42% έως το 2030, η προώθηση της κυκλικής οικονομίας και η ενίσχυση πρακτικών διαφάνειας και υπευθυνότητας. Με το στρατηγικό πλάνο έως το 2028, ο Όμιλος στοχεύει σε 870 εκατ. δολάρια καθαρών πωλήσεων και EBITDA ύψους 140 εκατ. δολαρίων διπλασιάζοντας τα επίπεδα του 2023, συνεχίζοντας να δημιουργεί αξία για την κοινωνία, τους καταναλωτές και τους μετόχους.