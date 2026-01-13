Αγορές | Αναλύσεις

Bank of America: Νέα τιμή-στόχος στα 11 ευρώ για τη μετοχή του ΔΑΑ

Δημήτρης Ζάντζας
Νέα τιμή-στόχο στα 11 ευρώ, από 10,30 ευρώ προηγουμένως, δίνει για τη μετοχή του ΔΑΑ η Bank of America, με σύσταση neutral.

Οι αναλυτές του οίκου αναθεωρούν επίσης ανοδικά τις εκτιμήσεις του για τα κέρδη ανά μετοχή του ΔΑΑ το 2026 στα 0,68 ευρώ (από 0,65 ευρώ προηγουμένως), εστιάζοντας στην υψηλότερη επιβατική κίνηση και στην αυξημένη δαπάνη ανά επιβάτη.

Η BofA αναμένει αύξηση επιβατικής κίνησης 7% στο α’ τρίμηνο του 2026 και 7,3% στο β’ τρίμηνο, σχολιάζοντας ότι, μαζί με το αεροδρόμιο της Ζυρίχης, ο ΔΑΑ εμφανίζει τις ισχυρότερες προοπτικές για το φετινό α’ εξάμηνο, μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων.

Οι αναλυτές της BofA υπολογίζουν ότι ο τίτλος του ΔΑΑ διαπραγματεύεται με P/E 15,9x με βάση τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026, έναντι 25,0x για τον κλάδο των υποδομών στην Ευρώπη, με EV/EBITDA στο 9,3x έναντι 12,3x του κλάδου, ενώ εμφανίζει τη δεύτερη μεγαλύτερη μερισματική απόδοση στο 6,6% για το 2026 και 6,9% για το 2027.

Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος (ΔΑΑ)
Bank of America (BofA)
