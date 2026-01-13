Επίθεση με drones σε ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

Πρόκειται για τα πλοία Delta Harmony και Matrilda. Τι αναφέρεται για τα τάνκερ FREUD σημαίας Marshall Islands και DELTA SUPREME σημαίας Λιβερίας.

Τελευταία ενημέρωση 14:11

Επίθεση δέχθηκαν ελληνόκτητα πλοία κοντά στον τερματικό σταθμό της Μαύρης Θάλασσας του αγωγού του κονσόρτσιουμ της Κασπίας (CPC), όπως αναφέρει το Bloomberg. Πρόκειται για τα πλοία Delta Harmony και Matrilda, που βρίσκονταν πλησίον του ρωσικού λιμανιού Νοβοροσίσκ για να φορτώσουν πετρέλαιο και περίμεναν να φορτώσουν πετρέλαιο στον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium την ώρα που χτυπήθηκαν, σύμφωνα με δύο πηγές του Reuters.

Σε μεταγενέστερες ενημερώσεις προστίθενται και τα FREUD σημαίας Marshall Islands και DELTA SUPREME σημαίας Λιβερίας, επίσης ελληνικής πλοιοκτησίας τα οποία φέρεται επίσης να επλήγησαν στην ίδια θαλάσσια ζώνη αναμονής για φόρτωση στον CPC, σύμφωνα με αναφορές της ελληνικής εταιρείας ναυτικής ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου Diaplous.

Παράλληλα, οι δημόσια διαθέσιμες λεπτομέρειες παραμένουν περιορισμένες, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί ο τύπος των drones που χρησιμοποιήθηκαν (εναέρια ή επιφανείας), το ακριβές σημείο πρόσκρουσης σε κάθε δεξαμενόπλοιο, ούτε η έκταση των ζημιών, ενδεχόμενης ρύπανσης ή οι κινήσεις των πλοίων μετά το περιστατικό, όπως υπογραμμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το πετρελαιοφόρο «Delta Harmony» υπό τη σημαία Λιβερίας διαχειρίζεται η ελληνική Delta Tankers και αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο στο Tengizchevroil ενώ εξακολουθεί να πλέει προς νότια κατεύθυνση. Το πετρελαιοφόρο «Matilda», που επίσης χτυπήθηκε από τα drones, διαχειρίζεται η ελληνική Thenamaris και αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο στο Karachaganak, πρόσθεσαν οι ίδιοι κύκλοι.

Ως εκ τούτου, το συμβάν αντιμετωπίζεται επί του παρόντος ως επιβεβαιωμένη σειρά επιθέσεων με drones σε δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνταν πέριξ του τερματικού σταθμού του CPC, με τις τεχνικές εκτιμήσεις των ζημιών και τις επιχειρησιακές επιπτώσεις να τελούν υπό διερεύνηση, εν αναμονή επίσημων ή πληρέστερων επιβεβαιωμένων ανακοινώσεων.

Οι επιθέσεις κατά της ναυτιλίας στη Μαύρη Θάλασσα έχουν ενταθεί τις τελευταίες έξι εβδομάδες, με την Ουκρανία να εξαπολύει επιθέσεις σε μια σειρά από δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τη Ρωσία, ενώ η Μόσχα έχει επίσης χτυπήσει εμπορικά πλοία. Οι φορτώσεις πετρελαίου του Καζακστάν έχουν επίσης μειωθεί καθώς ένας συνδυασμός συντήρησης, κακοκαιρίας και επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη περιόρισε τον εφοδιασμό.