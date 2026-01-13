Αυξάνονται κατά 2,4% από φέτος τα επιδόματα ασθένειας και μητρότητας - Στα 883,92 ευρώ τα έξοδα κηδείας

Με εγκύκλιό του, ο ΕΦΚΑ γνωστοποιεί ότι τα ποσά του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας αυξάνονται βάσει του ποσοστού αύξησης των συντάξεων κατά 2,4%.

Αναπροσαρμόζονται από 1/1/2026 τα ποσά του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας, που αποδίδει στους ασφαλισμένους το π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/e-ΕΦΚΑ.

Συνεπώς το ανώτατο όριο ημερήσιου επιδόματος ασθενείας με τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών καθορίζεται ως εξής:

α) Για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (το Τ.Η. της 3ης ασφαλιστικής κλάσης) σε 18,61 €

β) Μετά τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (το Τ.Η. της 8ης ασφαλιστικής κλάσης) σε 34,20 €

Το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας (8πλάσιο του Τ.Η. της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης) διαμορφώνεται στα 883,92 €

Το επίδομα ασθένειας σύμφωνα με το άρθρο 35 του Α.Ν.1856/1951 χορηγείται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Λόγω ασθένειας σωματικής ή πνευματικής κρίνονται ανίκανοι να συνεχίσουν την εργασία τους σύμφωνα με την γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού και έγκριση από την πρωτοβάθμια ή την δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή του ΠΕΔΥ όταν η γνωμάτευση είναι από ιδιώτη γιατρό και όταν είναι ασθενείς πέραν των 15 ημερών.

Απέχουν από την εργασία τους κατόπιν βεβαίωσης που προσκομίζουν από τον εργοδότη.

Η αποχή διαρκεί πλέον των 3 ημερών από την αναγγελία (χρόνος αναμονής).

Κατά το χρονικό διάστημα (1-3ημέρες) από την αναγγελία της ανικανότητας προς εργασία μέχρι την έναρξη της επιδότησης από το ΙΚΑ ο εργοδότης υποχρεούται στην καταβολή μόνο του μισού ημερομισθίου ή του αναλογούντος μισθού, και δεν συμπληρώνεται από το ΙΚΑ( άρθρο 5 του ν.178/1967). Για το διάστημα αυτό ο εργοδότης υποχρεούται στην καταβολή ενσήμων.

Αν η ασθένεια διαρκέσει πάνω από 3 ημέρες ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επίδομα ασθένειας από την τέταρτη (4η) ημέρα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η επιδότηση ασθένειας. Εφόσον ο εργαζόμενος παρείχε εργασία πέραν των 10 ήμερων ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ του ημερομισθίου και του επιδόματος ασθένειας μέχρι 13 ημέρες, όταν ή εργασιακή σχέση είναι μέχρι ένα (1) έτος, ή 26 ήμερες ή ένα μήνα όταν ή εργασιακή σχέση είναι πέραν του (1) έτους. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές (Α.Κ. άρθρα 657 και 658).

Επίδομα μητρότητας

Εντός του Ιανουαρίου καταβάλλεται η πρώτη δόση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ.

Η πληρωμή αυτή αφορά μισθωτές μητέρες, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες που οριστικοποίησαν την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά το διάστημα από τις 18 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 15 Ιανουαρίου 2026. Η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει των ασφαλιστικών αποδοχών.