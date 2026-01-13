ΧΑ: Εναλλαγές προσήμου κοντά στα νέα υψηλά

Μικτή εικόνα στον κλάδο των τραπεζών και κινήσεις κατοχύρωσης κερδών μετά το ράλι των προηγούμενων ημερών.

Ευθυγραμμισμένο με τη διστακτικότητα που παρατηρείται στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εμφανίζεται την Τρίτη το Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου ο Γενικός Δείκτης κινείται με ήπιες εναλλαγές προσήμου – παραμένοντας κοντά στα νέα υψηλά 16 ετών που σημείωσε χθες.

Στις τράπεζες, με τον κλάδο να «μετράει» ήδη διψήφια ποσοστιαία κέρδη στις πρώτες συνεδριάσεις του 2026, η εικόνα είναι μικτή, με μικρές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών σε Alpha Bank και Eurobank και ήπια κέρδη για ΕΤΕ και Τρ. Πειραιώς.

Σε ανάλυσή της για την επενδυτική στρατηγική του 2026, η Euroxx εκτιμά ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να αποτελούν τον βασικό μοχλό της δυναμικής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και να υπεραποδίδουν χάρη στις ελκυστικές αποτιμήσεις και την έντονη πιστωτική επέκταση. Όπως εξηγούν, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται σήμερα με 9,0x P/E επί των καθαρών εκτιμώμενων κερδών του 2026, δηλαδή με έκπτωση της τάξης του 15%-20% έναντι των περιφερειακών ομοειδών, παρά το καλύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον και την ισχυρότερη πιστωτική ανάπτυξη. Και εκτιμούν ότι το discount των ελληνικών τραπεζών θα πρέπει να περιοριστεί εντός του 2026.

Συνολικότερα, η χρηματιστηριακή αναμένει ότι το ελληνικό Χρηματιστήριο θα ξεχωρίσει και το 2026 και, παρόλο που η εντυπωσιακή επίδοση του 2025 θα είναι δύσκολο να επαναληφθεί, εκτιμά ότι το ΧΑ θα συνεχίσει να υπεραποδίδει έναντι των ευρωπαϊκών αγορών. Οι αναλυτές της Euroxx εκτιμούν επίσης ότι το 2026 θα είναι το έτος κατά το οποίο η Ελλάδα θα τεθεί σε watchlist για πιθανή από τον MSCI, πιθανότατα κατά την εξαμηνιαία αναθεώρηση τον Ιούνιο.

Στο ταμπλό, πέραν των τραπεζών, και στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap, βρίσκονται οι μετοχές των Helleniq Energy και Motor Oil, ενώ ακολουθούν με μικρότερα κέρδη οι τίτλοι των ΟΠΑΠ, ElvalHalcor, Metlen, ΔΑΑ και Jumbo.

Λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης καταγράφει οριακές απώλειες 0,07% στις 2.209,32 μονάδες, κινούμενος μέχρι στιγμή με εναλλαγές προσήμου.

Παρόμοια εικόνα και για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος βρίσκεται σχεδόν αμετάβλητος στις 2.536,43 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:1,3, με 41 μετοχές σε θετικό έδαφος, 53 σε αρνητικό και 59 αμετάβλητες.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 32,84 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €7,16 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.