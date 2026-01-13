Νέα Διευθυντικά Στελέχη στη Μαλτέζος

Τον κ. Καραμιχάλη Βασίλη, στη θέση του Τεχνικού Διευθυντή και τον κ. Παπακωνσταντίνου Δημήτρη, στη θέση του Διευθυντή Εξαγωγών και Κλιματισμού καλοσωρίζει η εταιρική οικογένεια της Μαλτέζος.

Τον κ. Καραμιχάλη Βασίλη, στη θέση του Τεχνικού Διευθυντή και τον κ. Παπακωνσταντίνου Δημήτρη, στη θέση του Διευθυντή Εξαγωγών και Κλιματισμού καλοσωρίζει η εταιρική οικογένεια της Μαλτέζος.

Ό κ. Καραμιχάλης είναι μηχανικός μεταλλείων και μεταλλουργών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Master of Science) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει μακρά εργασιακή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις στη διασφάλιση ποιότητας, βιομηχανική σχεδίαση και έρευνα & ανάπτυξη.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στα πρότυπα ISO από το Kingston University of London, ενώ διαθέτει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στη διεθνή και εγχώρια διείσδυση και ανάπτυξη αγορών, στην αναδιοργάνωση επιχειρήσεων και στην αύξηση πωλήσεων - κερδοφορίας.

Στην Εταιρεία επίσης θα συνεχίσει να εργάζεται από τη θέση του Τεχνικού Συμβούλου ο κ. Βρέλλης Κωνσταντίνος υποστηρίζοντας όλα τα τμήματα της εταιρείας με την πολύτιμη γνώση του, την πολυετή εμπειρία του και με το ήθος που τον διακρίνει.

«Η στελεχιακή ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας με απόφαση της νέας διοικητικής ομάδας της Μαλτέζος μετά την εξαγορά της από τον Όμιλο REVOIL στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξή της Εταιρείας σε όλα τα επίπεδα με έμφαση στην αναβάθμιση και επέκταση του εξοπλισμού, της γραμμής παραγωγής και των πωλήσεων με στόχευση στις εξαγωγές» καταλήγει η ανακοίνωση.