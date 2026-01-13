Ουγγαρία: Στις 12 Απριλίου οι βουλευτικές εκλογές με τον Όρμπαν να υστερεί στις δημοσκοπήσεις

Η Ουγγαρία θα διεξαγάγει τις βουλευτικές εκλογές στις 12 Απριλίου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας, αφήνοντας τρεις μήνες στον επί 15 χρόνια πρωθυπουργό της χώρας Βίκτορ Όρμπαν για να αντιστρέψει την κατάσταση και να αυξήσει τα ποσοστά του.

Η Ουγγαρία θα διεξαγάγει τις βουλευτικές εκλογές στις 12 Απριλίου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας, αφήνοντας τρεις μήνες στον επί 15 χρόνια πρωθυπουργό της χώρας Βίκτορ Όρμπαν για να αντιστρέψει την κατάσταση και να αυξήσει τα ποσοστά του.

Ο πρόεδρος Τάμας Σούλιοκ ανακοίνωσε την ημερομηνία των εκλογών την Τρίτη σε μια ανάρτηση στο Facebook.

Το κόμμα Fidesz του Όρμπαν υστερεί στις περισσότερες δημοσκοπήσεις μετά από τέσσερις συνεχόμενες θητείες, με την ακρίβεια, την αναιμική οικονομική ανάπτυξη και την εκτεταμένη διαφθορά να αποτελούν τα μεγαλύτερα προβλήματα της κυβέρνησης.

Αυτό έχει δώσει την ευκαιρία σε έναν πρώην άνθρωπο του καθεστώτος, τον Πέτερ Μαγιάρ, να εμφανιστεί στο προσκήνιο, αφού κατάφερε να ενώσει μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης και τους δυσαρεστημένους πρώην ψηφοφόρους του Fidesz πίσω από το κόμμα του, το Tisza.

Αυτή η άνοδος του Μαγιάρ έχει επίσης οδηγήσει σε εικασίες σχετικά με το αν ο Όρμπαν θα είναι καν υποψήφιος πρωθυπουργός στις εκλογές, παρόλο που έχει επανειλημμένα δηλώσει αυτόν τον μήνα ότι θεωρεί τον εαυτό του την καλύτερη επιλογή για το Fidesz.

Το κυβερνών κόμμα θα ανακοινώσει τον κύριο υποψήφιο του έως τις 20 Φεβρουαρίου, όπως δήλωσε ίδιος ο Όρμπαν σε συνέδριο του Fidesz στις 10 Ιανουαρίου.

Το Bloomberg ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι ο Όρμπαν σκεφτόταν την ιδέα να αναλάβει την προεδρία και να ξαναγράψει νόμους για να την καταστήσει το πιο ισχυρό αξίωμα της χώρας. Ο Όρμπαν είχε δηλώσει ότι η συγκεκριμένα ιδέα είναι «πάντα στο τραπέζι».