ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2,6% ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο - Αυξήσεις φωτιά 20% σε καφέ και σοκολάτα

Πικρός ο καφές με άνοδο 20%, το ίδιο και η σοκολάτα. Αύξηση 13% στα κρέατα και διψήφια άνοδος στα φρούτα. Ράλι τιμών σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών.

Στο 2,6% επιταχύνθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Δεκέμβριο από 2,4% που ήταν ένα μήνα πριν σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

«Φωτιά» έχουν πάρει οι τιμές σε καφέ και σοκολάτα, καθώς είναι 20% πάνω από τον Δεκέμβριο του 2024.

Για έναν ακόμη μήνα οι τιμές των τροφίμων αυξάνονται με υψηλότερο ρυθμό από αυτό του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή με την ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» να εμφανίζει ετήσια αύξηση 3,6%, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, φρούτα (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ, χυμούς φρούτων.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: δημητριακά για πρωινό, ελαιόλαδο, λαχανικά (γενικά).

Πιο ακριβό είναι και το φαγητό έξω. Σημαντική αύξηση της τάξης του 6,9% καταγράφει η ομάδα «Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία

Αυξήσεις τιμών είχαν όλες οι ομάδες προϊόντων και υπηρεσιών του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Συγκεκριμένα, σημειώθηκαν αυξήσεις κατά:

1,4% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

1,8% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

2,8% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

0,5% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στις οικιακές συσκευές και επισκευές.

0,4% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικές-οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

1,7% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά.

0,3% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

1,0% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού, μικρά είδη αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα, πολιτιστικές δραστηριότητες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό-υπολογιστές-επισκευές.

2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

0,6% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, ασφάλιστρα υγείας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων.

Οι «πρωταθλητές» των αυξήσεων

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών σε σχέση με ένα χρόνο πριν κατέγραψαν: Ο καφές με αύξηση 20,9%, η σοκολάτα με 20%, τα κρέατα με 13,1%, τα αεροπορικά εισιτήρια με 11,9% και τα φρούτα με 10,6%.

Από την άλλη τις μεγαλύτερες μειώσεις τιμών σημείωσαν: Το ελαιόλαδο (-34,1%), το φυσικό αέριο (-20,1%), ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός (-6%), τα δημητριακά για πρωινό (-5,3%) και το πετρέλαιο θέρμανσης που ήταν φθηνότερο κατά 4,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024.

Στο 2,9% ο εναρμονισμένος πληθωρισμός

Ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Δεκέμβριο, με τα οριστικά στοιχεία να επιβεβαιώνουν τις αρχικές εκτιμήσεις της Eurostat. Η ομάδα «Διατροφή και αλκοολούχα ποτά» εμφανίζει αύξηση τιμών κατά 3,8%.

Στο 2% η νόμιμη αναπροσαρμογή μισθωμάτων

Δεδομένου ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο Ιανουαρίου 2025 – Δεκεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) κατά 2,6% σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ στις περιπτώσεις των μισθώσεων των οποίων η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος στο 75% της μεταβολής του ΔΤΚ το ποσοστό αύξησης του μισθώματος για τον μήνα Ιανουάριο 2026 διαμορφώθηκε σε 2%