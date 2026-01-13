Ειδήσεις | Διεθνή

Μπιλ Άκμαν: Δώρισε 10.000 δολάρια στον πράκτορα της ICE που σκότωσε τη Ρενέ Γκουντ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μπιλ Άκμαν: Δώρισε 10.000 δολάρια στον πράκτορα της ICE που σκότωσε τη Ρενέ Γκουντ
Η Γκουντ πέθανε λίγα τετράγωνα μακριά από το σπίτι της, αφού πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τον πράκτορα της ICE, Τζόναθαν Ρος,

Ο Μπιλ Άκμαν (Bill Ackman) έκανε δωρεά 10.000 δολαρίων σε λογαριασμό GoFundMe για την υποστήριξη του πράκτορα της ICE που δολοφόνησε τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι η δωρεά προήλθε από εκείνον με ανάρτηση στο X.

Έγραψε: «Πιστεύω ακράδαντα στην νομική μας αρχή, ότι κάποιος είναι αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Για τον σκοπό αυτό, υποστήριξα το gofundme για τον Jonathan Ross και σκόπευα να υποστηρίξω με παρόμοιο τρόπο το gofundme για την οικογένεια της Renee Good (το gofundme της είχε κλείσει όταν προσπάθησα να παρέχω υποστήριξη)».

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αμυντικές δαπάνες με ευρωπαϊκά κονδύλια μπορούν να ανεβάσουν την ελληνική οικονομία - Αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης

Με προσφορές ξεκινά η χρονιά για τις αεροπορικές

Αυξάνονται κατά 2,4% από φέτος τα επιδόματα ασθένειας και μητρότητας - Στα 883,92 ευρώ τα έξοδα κηδείας

tags:
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider