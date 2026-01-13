Στο Μέγαρο Μαξίμου οι αγρότες για συνάντηση με Μητσοτάκη

Η αντιπροσωπεία των αγροτών είναι 25μελής. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκονται εκπρόσωποι 14 μπλόκων, καθώς και αγροτικών συλλόγων και άλλων οργανώσεων.

Oλοκληρώθηκε η σύσκεψη των αγροτών στο ξενοδοχείο «Τιτάνια» και όσοι συμφώνησαν να συναντήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 15:00, ξεκίνησαν με τα πόδια για το Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως προκύπτει από την 25μελή σύνθεση, η εκπροσώπηση είναι αντιπροσωπευτική από όλη τη χώρα καθώς είναι απεσταλμένοι 14 μπλόκων και άλλων οργανώσεων ενώ περιλαμβάνονται και ορισμένοι που ήταν στο μέτωπο του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι τα μπλόκα που συσπειρώνονται στην Πανελλαδική Επιτροπή, αρνήθηκαν να προσέλθουν σε διάλογο, καθώς υπήρξε σημαντική διαφωνία με την κυβέρνηση, για τη σύνθεση των αντιπροσωπειών.

Ποιοι θα πάνε στο Μαξίμου

Πιο ειδικά, όπως έγινε γνωστό αργότερα το μεσημέρι, στη συνάντηση θα συμμετάσχουν:

1. Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης

2. Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

3. Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

4. Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας

5. Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

6. Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

7. Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας

8. Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας

9. Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας

10. Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων

11. Παπακωστούλης Θεόδωρος ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου

12. Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου

13. Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας

14. Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας

15. Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες

16. Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες

17. Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας

18. Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

19. Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

20. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας

21. Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών

22. Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντον. Ν. Ηρακλείου

23. Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτ. συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας.

24. Καββουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης

25. Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

«Κλείσε αύριο συνάντηση με τον πρωθυπουργό»

Παράλληλα τελείωσε η σύσκεψη που πραγματοποίησαν οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων στον ΤΟΕΒ Κυμίνων και Νέων Μαλγάρων. Η απόφασή τους είναι νέα συνάντηση με τον πρωθυπουργό, και μέχρι τότε θα κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα ζητούν να γίνει πρώτα η ομάδα των 25 αγροτών και στη συνέχεια να γίνει μια συνάντηση με δέκα άτομα τα οποία θα είναι από τους άλλους κλάδους, δηλαδή κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι.