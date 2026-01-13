Σούπερ μάρκετ: Άνοδος τζίρου κατά 7,1% το 2025 - Κατά 2,6% αυξήθηκαν οι τιμές των τροφίμων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της NielsenIQ για την πορεία του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων το 2025.

Αύξηση κατά 7,1% κατέγραψε ο τζίρος στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων το 2025, με τις συνολικές πωλήσεις να ανέρχονται σε 16,2 δισ. ευρώ έναντι πωλήσεων ύψους 15,16 δισ. ευρώ που είχαν καταγραφεί το 2024. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία μετρήσεων της NielsenIQ, η αυξημένη ζήτηση αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης του κλάδου των σούπερ μάρκετ, με τις πωλήσεις κατ’ όγκο να αυξάνονται πέρυσι κατά 4,2% για το σύνολο των ταχυκίνητων προϊόντων κι ενώ η μέση τιμή εμφανίζεται αυξημένη κατά 1,7%. Σε επίπεδο δε κατηγοριών, τα τρόφιμα εμφάνισαν αύξηση τιμών κατά 2,6% πέρυσι, ενώ στα μη τρόφιμα καταγράφηκαν αποπληθωριστικές τάσεις.

«Αποδομώντας αυτή τη θετική τάση σε εξέλιξη πωλούμενων όγκων και μέσης τιμής, είναι εμφανές ότι η ζήτηση είναι αυτή που οδηγεί την ανάπτυξή των FMCGs (4,2%), καθώς η μέση τιμή καλαθιού αυξήθηκε πιο μετριοπαθώς, κατά 1,7%», σημειώνει χαρακτηριστικά η NielsenIQ.

Φρέσκα και χύμα προϊόντα κυριάρχησαν

Τα φρέσκα και χύμα προϊόντα (κρέας, ψάρια, φρούτα, λαχανικά κτλ.) σημείωσαν την μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, με +10,1% σε αξία και τις πωλήσεις να ανέρχονται στο ύψος των 3,97 δισ. ευρώ το 2025 από 3,61 δισ. ευρώ το 2024.

Ακολούθησαν οι κατηγορίες Bazaar, που περιλαμβάνουν μη τρόφιμα όπως ρούχα, παιχνίδια και ηλεκτρικές συσκευές, καταγράφοντας ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 9,6%.

Καθοριστική σε αυτή την ανάπτυξη ήταν η συνεισφορά και απόδοση των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων, τα οποία πραγματοποίησαν το 75% των πωλήσεων του οργανωμένου λιανεμπορίου και αναπτύχθηκαν με 5,9%.

Αυξήσεις και μειώσεις τιμών

Από την ανάλυση της πορείας διαμόρφωσης των τιμών προκύπτει ότι στην υπερ-κατηγορία των τυποποιημένων τροφίμων και ποτών καταγράφηκε αύξηση της μέσης τιμής κατά 2,6% το 2025, την ώρα που οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 4,2%.

Ταυτόχρονα, στις υπερ-κατηγορίες των μη τροφίμων εξακολούθησαν να σημειώνονται αποπληθωριστικές τάσεις, όπως συνέβαινε και το 2024.

Ειδικότερα, το 2025 τα προϊόντα φροντίδας του σπιτιού μείωσαν περαιτέρω τη μέση τιμή τους κατά -1,0%, καθώς και τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και ομορφιάς κατά -2,2%.

Την ίδια ώρα, στα προϊόντα φροντίδας του σπιτιού καταγράφηκε αύξηση όγκων κατά 3,1% και στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και ομορφιάς αύξηση όγκων κατά 5,1%%.

Ποιες κατηγορίες ξεχώρισαν

Σύμφωνα με επιμέρους στοιχεία της NielsenIQ, oι κατηγορίες που είδαν τους τζίρους τους να αυξάνονται με τους μεγαλύτερους ρυθμούς ήταν οι ευρύτερες κατηγορίες του snacking (+10,9%), τα γαλακτοκομικά προϊόντα (+9,5%), ενώ ακολούθησαν τα προϊόντα φροντίδας για τα κατοικίδια (+8,7%), καθώς και τα μη αλκοολούχα ροφήματα (+8,0%), στα οποία συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το κακάο και ο καφές.

Ποια καταστήματα κέρδισαν τη μερίδα του λέοντος

Σε επίπεδο τυπολογιών καταστημάτων, όλα οι τύποι εμφάνισαν θετική πορεία, με τα Hypermarkets να καταγράφουν αύξηση +8,8%, ενώ τα μικρά Super Markets (καταστήματα μεταξύ 401-1000 τ.μ.) και οι Superettes (καταστήματα μεταξύ 100-400 τ.μ.) παρουσίασαν ακόμη πιο έντονη θετική τάση στο +8,9% και 9,0% αντίστοιχα, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την αναδιάρθρωση του δικτύου των αλυσίδων, αλλά και την στροφή τους προς τα «καταστήματα ευκολίας/γειτονιάς».

Το τελευταίο μάλιστα φαίνεται να έχει επηρεάσει και την απόδοση των καταστημάτων του λεγόμενου «παραδοσιακού λιανεμπορίου» (περίπτερα και ψιλικά), καθώς επίσης βάσει των πιο ανανεωμένων στοιχείων της NielsenIQ, για το κλείσιμο του 2025, η τάση του καναλιού αυτού είναι αρνητική, στο -2,8%.

Στα νησιά οι μεγαλύτερες αυξήσεις του τζίρου

Τέλος, η γεωγραφική ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι η ανάπτυξη είναι ευρέως διασκορπισμένη, με τα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου (+10,0%) και την Κρήτη (+9,6%) να ξεχωρίζουν για τις υψηλότερες ποσοστιαίες αυξήσεις στις πωλήσεις τους, ενώ η Αττική, η οποία συγκεντρώνει το 41% της αξίας της κατανάλωσης, παρουσιάζει την πιο μετριοπαθή τάση στο +5,9%.

Το προαναφερθέν επιβεβαιώνει για μια ακόμη χρονιά τη σημασία του τουρισμού για τον κλάδο, ειδικά για τις περιοχές που συγκεντρώνουν υψηλό αριθμό επισκεπτών, ενώ ενδεχομένως από μια άλλη οπτική ενισχύει την άποψη ότι η τάση του Airbnb και του in-house meal preparation συνεχίζει να επηρεάζει την αγοραστική συμπεριφορά όσον αφορά στο λιανεμπόριο τροφίμων.