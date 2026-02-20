Άλμα για χρυσό και ασήμι στην σκιά των δασμών Τραμπ

Παράλληλα, ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Fed, ο δείκτης PCE, επιτάχυνε 0,4% τον Δεκέμβριο, πάνω από τις εκτιμήσεις για άνοδο 0,3%.

Κέρδη πέτυχαν τα πολύτιμα μέταλλα μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ κατά ενός μεγάλου μέρους των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ και με το δολάριο να αποδυναμώνεται, ενώ ώθηση έδωσαν και τα ασθενέστερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για το ΑΕΠ των ΗΠΑ.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ κέρδισε 1,5% στα 5.072,48 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures του χρυσού στις ΗΠΑ ενισχύθηαν 1,9% στα 5.094,80 δολάρια. Το ασήμι σκαρφάλωσε πάνω από 5%, στα «πράσινα» ντύθηκε η πλατίνα και το παλλάδιο αναρριχήθηκε περισσότερο από 4% στα 1.760,35 δολάρια ανά ουγγιά.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε την πλειοψηφία από τους δασμούς του Τραμπ, οι οποίοι επιβλήθηκαν βάσει νόμου που προοριζόταν για εθνικές έκτακτες ανάγκες, απορρίπτοντας μια από τις πιο αμφιλεγόμενες χρήσεις της προεδρικής εξουσίας με επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία που ήλθαν στη δημοσιότητα, έδειξαν ότι η οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ διαμορφώθηκε στο 1,4% στο δ' τρίμηνο του 2025, πολύ κάτω από την πρόβλεψη των οικονομολόγων, καθώς το shutdown της κυβέρνησης και οι χαμηλότερες καταναλωτικές δαπάνες έπληξαν την οικονομική δραστηριότητα.

Παράλληλα, ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Fed, ο PCE, επιτάχυνε 0,4% τον Δεκέμβριο, πάνω από τις εκτιμήσεις για άνοδο 0,3%.