Αμελητέες μεταβολές για το πετρέλαιο

Σταθεροποιητικές τάσεις παρουσίασε την Παρασκευή τον «μαύρο χρυσό» με φόντο την κλιμάκωση της έντασης Ουάσιγκτον - Τεχεράνης.

Σταθεροποιητικές τάσεις παρουσίασε την Παρασκευή το πετρέλαιο, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει ένα περιορισμένο στρατιωτικό πλήγμα για να πιέσει το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Υποθέτω ότι μπορώ να πω ότι το εξετάζω», τόνισε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο σε πρωινό στον Λευκό Οίκο με Αμερικανούς κυβερνήτες.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent παράδοσης Απριλίου κέρδισαν 10 σεντς κλείνοντας στα 71,76 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα futures του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate παράδοσης Μαρτίου έχασαν 4 σεντς στα 66,39 δολάρια. Και τα δύο συμβόλαια σκαρφάλωσαν σε υψηλό 6 μηνών την Πέμπτη, καθώς οι «παίκτες» στην αγορά ενέργειας συνεχίζουν να παρακολουθούν τους κινδύνους εφοδιασμού στην πλούσια σε «μαύρο χρυσό» Μέση Ανατολή.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν πραγματοποίησαν συνομιλίες στην Ελβετία αυτή την εβδομάδα για να προσπαθήσουν να επιλύσουν μια αδιέξοδο σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οι αρχικές αναφορές για πρόοδο, ωστόσο, έδωσαν τη θέση τους σε κατηγορίες από την Ουάσινγκτον ότι το Ιράν δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις βασικές απαιτήσεις των ΗΠΑ.

Μιλώντας στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι «θα συμβούν άσχημα πράγματα» εάν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο κόσμος πιθανότατα θα μάθει τις επόμενες 10 ημέρες εάν οι ΗΠΑ θα καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν ή θα αναλάβουν στρατιωτική δράση. Αργότερα δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Air Force One ότι ήθελε μια συμφωνία εντός «10 έως 15 ημερών».

