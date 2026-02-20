Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Capital Clean Energy Carriers: Υπερκάλυψη 1,75 φορές για το ομόλογο - Στο 3,75% το επιτόκιο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Capital Clean Energy Carriers: Υπερκάλυψη 1,75 φορές για το ομόλογο - Στο 3,75% το επιτόκιο
Βαγγέλης Μαρινάκης / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Οι ομολογίες της Capital Clean Energy Carriers θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 26 Φεβρουαρίου.

Mεγάλη ζήτηση παρουσίασε η έκδοση του ομολογιακού δανείου ύψους 250 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Capital Clean Energy Carriers, συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη με 1,75 φορές υπερκάλυψη και το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 3,75%.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 438,42 εκατ. ευρώ, ενώ η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.

Το επιτόκιο των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,75% ετησίως. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:

  • 186.000 Ομολογίες (74,4% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές
  • 64.000 Ομολογίες (25,6% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP» ήταν:

  1. Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
  2. Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,
  3. Η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
  4. Η «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.».

Οι ομολογίες της Capital Clean Energy Carriers θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 26 Φεβρουαρίου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακίνητα: Στροφή των Ελλήνων στο ενοίκιο, δυσκολία στην ανταπόκριση του κόστους στέγασης

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το πρώτο κατάστημα New Yorker στην Ελλάδα

Έλεγχοι για φοροδιαφυγή: Ειδικός αλγόριθμος επιλέγει φορολογούμενους και στόχους

tags:
Βαγγέλης Μαρινάκης
Ομόλογα
Εφοπλιστές
Δάνεια
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider