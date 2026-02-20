Ειδήσεις | Ελλάδα

Meteo: «Βούλιαξε» η Ήπειρος - Οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Newsroom
Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Ήπειρο

Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν σήμερα, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, όπου σημειώθηκαν και σημαντικά ύψη βροχής.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Ήπειρο, όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 18:20 να καταγράφεται στα Θεοδώριανα Άρτας με 78,6 mm.

Ακολουθεί χάρτης με τον συνολικό ημερήσιο υετό από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr μέχρι και τις 18:20 ώρα Ελλάδας της Παρασκευής 20/02/2026.

Καιρός
Κακοκαιρία
