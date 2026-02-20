Αγαπηδάκη: Η δημόσια υγεία γίνεται πράξη εκεί που τη χρειάζονται περισσότερο

«Ενισχύουμε τη στελέχωση της δημόσιας δομής με νέο μόνιμο ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό» τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Το πλήρως ανακατασκευασμένο, νέο Κέντρο Υγείας Μανταμάδου, στον Δήμο Δυτικής Λέσβου, παραδόθηκε και επισήμως σήμερα στους κατοίκους του νησιού όπως ενημέρωσε με ανάρτησή της στο Facebook, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

«Ένα διατηρητέο κτήριο του περασμένου αιώνα (1920), μετατράπηκε σε σύγχρονη μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με νέους ιατρικούς χώρους, ΤΕΠ, προσθήκες εγκαταστάσεων 700 τ.μ., λειτουργικές υποδομές και ενεργειακή κατηγορία Β+ για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος» εξήγησε.

«Παράλληλα, ενισχύουμε τη στελέχωση της δημόσιας δομής με νέο μόνιμο ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό, ώστε το Κέντρο Υγείας να μην είναι απλώς ένα όμορφο κτήριο, αλλά ένας ζωντανός πυλώνας φροντίδας για την τοπική κοινωνία» πρόσθεσε η αναπληρώτρια υπ. Υγείας.

«Χωρίς τυμπανοκρουσίες, ανταποκρινόμενοι στις άμεσες ανάγκες όπου υπάρχουν, η Δημόσια Υγεία γίνεται πράξη εκεί που τη χρειάζονται περισσότερο» κατέληξε η Ειρ. Αγαπηδάκη.

