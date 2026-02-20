Γαλλία: Τηλεδιάσκεψεις κορυφής για Ουκρανία και Αρκτική την επόμενη εβδομάδα

Το Ελιζέ ανακοίνωσε επίσης ότι την ερχόμενη Δευτέρα, ο Γάλλος πρόεδρος θα παραθέσει στο Παρίσι γεύμα εργασίας στον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ.

Τηλεδιάσκεψη κορυφής των 35 χωρών που έχουν δηλώσει πρόθυμες να συνδράμουν την Ουκρανία στον πόλεμό της με τη Ρωσία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη υπό την προεδρία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Ελιζέ, η διάσκεψη αυτή, που πραγματοποιείται σε συνέχεια της προηγούμενης που συνεκλήθη στο Παρίσι στις 6 Ιανουαρίου, θα δώσει την ευκαιρία στις 35 χώρες να επιβεβαιώσουν, τέσσερα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή, την αλληλεγγύη τους προς την Ουκρανία και να καταστήσουν σαφές ότι στόχος τους είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για μία ισχυρή και διαρκή ειρήνη που θα εγγυάται την ασφάλεια τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης.

Το Ελιζέ ανακοίνωσε επίσης ότι την ερχόμενη Δευτέρα, ο Γάλλος πρόεδρος θα παραθέσει στο Παρίσι γεύμα εργασίας στον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ με τον οποίο θα συζητήσει τόσο τις εξελίξεις στο Ουκρανικό όσο και το ζήτημα της ενίσχυσης της ασφάλειας και της άμυνας της Ευρώπης.

Την ίδια ημέρα οι δύο πρόεδροι θα λάβουν επίσης μέρος σε τηλεδιάσκεψη κορυφής με αντικείμενο την Αρκτική, όπου θα συμμετάσχουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Δανίας, της Εσθονίας, της Ισλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress

